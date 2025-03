The Flaming Lips y Modest Mouse: Una gira que revive el indie de finales de los 90

¡Atención, nostálgicos del indie rock! The Flaming Lips y Modest Mouse, dos bandas que definieron una era con su sonido único y su actitud despreocupada, han anunciado una gira conjunta que promete ser un viaje inolvidable. Según Pitchfork y Consequence, este tour co-estelar arrancará el 1 de agosto de 2025 en Atlanta y recorrerá Estados Unidos hasta el 11 de septiembre en Troutdale, Oregon. Con paradas en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Filadelfia, y el apoyo de bandas emergentes como Friko y Dehd, esta es la oportunidad perfecta para revivir himnos como Float On o Do You Realize?? en vivo. ¿Preparado para sacar tus viejos CDs quemados del cajón?

Un reencuentro con historia

No es la primera vez que The Flaming Lips y Modest Mouse comparten carretera. En 2002, formaron parte del ecléctico Unlimited Sunshine Tour junto a Cake y De La Soul, pero esta vez la apuesta es más íntima y directa: solo ellos dos, alternando el cierre de cada noche (excepto en Troutdale, donde Modest Mouse tomará las riendas). Rolling Stone destaca que ambas bandas vienen de celebrar aniversarios clave —20 años de Good News for People Who Love Bad News para Modest Mouse y una reedición de Yoshimi Battles the Pink Robots para The Flaming Lips—, lo que añade un toque especial a esta unión, cuyas entradas salen a la venta el 28 de marzo.

¿Qué esperar de esta explosión creativa?

Imagina la psicodelia desbordante de Wayne Coyne y su tropa chocando con el crudo existencialismo de Isaac Brock. Según Brooklyn Vegan, el contraste entre los coloridos espectáculos de The Flaming Lips y la intensidad visceral de Modest Mouse hará de cada concierto una experiencia única. Si sumamos la frescura de Friko y Dehd, dos nombres que están dando de qué hablar en la escena indie actual, este tour es un regalo para los fans de ayer y hoy. ¿Listo para cantar a grito pelado y perderte en un mar de confeti? ¡Nosotros sí!

