The Futureheads se ponen festivos con su primer álbum navideño y una gira exclusiva por Reino Unido

La banda indie británica The Futureheads regresa con una propuesta inesperada: su primer álbum temático navideño titulado Christmas, que verá la luz el próximo 21 de noviembre de 2025. El disco, completamente auto-producido por el grupo durante una ola de calor veraniega, incluye dos composiciones originales: The Coldest Winter In 100 Years, escrita recientemente, y Christmas Was Better In The 80s, lanzada originalmente en 2010.

El resto del repertorio está formado por versiones de clásicos navideños reinterpretados con el característico estilo vocal y rítmico de The Futureheads. Entre ellos destacan Have Yourself A Merry Little Christmas, 2000 Miles de Pretenders, Stop The Cavalry de Jona Lewie, y Wonderful Christmastime de Paul McCartney. También figuran en la lista Carol Of The Bells, In The Bleak Midwinter, The Twelve Days Of Christmas y What’s This?, sumando un total de diez temas.

Para celebrar el lanzamiento, la banda ha anunciado una mini gira de cuatro fechas en diciembre, con paradas en Glasgow (8 dic), Sunderland (19 y 20 dic) y Londres (22 dic). Las entradas estarán disponibles desde el 29 de septiembre a las 10 horas.

Además, el vocalista Barry Hyde publicó en marzo su álbum conceptual Miners’ Ballads, centrado en la historia minera del noreste inglés, bajo el sello Sirenspire Records.

Con Christmas, The Futureheads celebran su longevidad y espíritu colaborativo, demostrando que incluso en pleno verano se puede capturar la magia de diciembre.

Tracklist de The Futureheads – Christmas

‘Carol Of The Bells’

‘Stop The Cavalry’

‘Have Yourself A Merry Little Christmas’

‘What’s This?’

‘In The Bleak Midwinter’

‘The Twelve Days Of Christmas’

‘Wonderful Christmastime’

‘2000 Miles’

‘The Coldest Winter For A Hundred Years’

‘Christmas Was Better In The 80s’

The Futureheads: dos décadas de energía post-punk desde Sunderland

Desde su formación en el año 2000 en Sunderland, The Futureheads se consolidaron como una de las bandas clave del revival post-punk británico. Con influencias de Devo, Fugazi, Kate Bush y The Jam, el grupo —liderado por Barry Hyde junto a Ross Millard, Jaff y Dave Hyde— debutó con el álbum The Futureheads en 2004, que incluía el potente tema Decent Days And Nights y una celebrada versión de Hounds of Love de Kate Bush, que alcanzó el puesto 8 en las listas británicas y fue nombrado mejor sencillo del año por NME. Su estilo vocal entrelazado, guitarras afiladas y ritmos frenéticos les valieron giras internacionales y el reconocimiento como teloneros de Foo Fighters.

Tras romper con su sello 679 Recordings en 2006, la banda apostó por la independencia con This Is Not the World (2008), editado bajo su propio sello Nul Records, seguido por The Chaos (2010), donde mantuvieron su esencia pero exploraron nuevas texturas. En 2012 sorprendieron con Rant, un disco completamente a capela que reinterpretaba temas propios y ajenos, demostrando su versatilidad vocal. Tras un parón, regresaron en 2019 con Powers, reafirmando su vigencia con letras más oscuras y una producción más pulida. A lo largo de su trayectoria, The Futureheads han sabido reinventarse sin perder su identidad, combinando humor, crítica social y una energía contagiosa que sigue resonando en cada nueva entrega.

