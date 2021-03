The Go! Team anuncian su nuevo disco “Get Up Sequences Part One”

The Go! Team están de vuelta con un nuevo disco Get Up Sequences Part One, que saldrá a la venta el próximo 2 de julio a través de Memphis Industries y su primer trabajo desde Semicircle en 2018.

Escucha World Remember Me Now, primer adelanto del disco

La banda nos presenta hoy una primera canción de este trabajo, este World Remember Me Now que interpreta la vocalista Ninja y miembros del coro infantil de Kansas City.

¿Qué sabemos del disco?

El disco incluirá un total de diez canciones y fue grabado al mismo tiempo que Ian Parton, miembro de la banda, era diagnosticado con Síndrome de Meniere, lo cual influyó mucho tanto en la composición como la grabación del mismo.

“Perdí la audición en mi oído derecho a mitad de camino durante la realización de este disco. Me desperté un jueves de octubre de 2019 y mi audición era diferente de alguna manera: fluctuó durante algunas semanas y en un momento todo sonó como un Dalek. Creo recordar que escuchar música era casi insoportable. Con el tiempo, se convirtió en un pequeño ruido agudo en mi oído derecho. Pensé que la pérdida de audición se debía a tocar música demasiado fuerte a lo largo de los años, pero resultó que tuve mala suerte y era una condición poco común llamada Menieres. Fue traumático seguir escuchando canciones que conocía bien pero que de repente sonaban diferentes y era una yuxtaposición extraña escuchar música alegre cuando estaba tan deprimido. El trauma de perder la audición le dio a la música una dimensión diferente para mí y transformó el álbum en una especie de lancha salvavidas”, afirma.

Tracklist de Get Up Sequences Part One, el nuevo disco de The Go! Team

01 Let the Seasons Work

02 Cookie Scene

03 A Memo for Maceo

04 We Do It But Never Know Why

05 Freedom Now

06 Pow

07 I Loved You Better

08 A Bee Without Its Sting

09 Tame the Great Plains

10 World Remember Me Now