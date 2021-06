The Go! Team presentan su nuevo single “A Bee Without Its Sting”

A Bee Without Its Sting es el nuevo single de The Go! Team – una canción de protesta maravillosa de alma y rebelión de pandereta. Para las voces, Ian Parton reclutó a los talentos de Jessie Miller y Rian Woods del coro de la Academia de Artes y Ciencias de Detroit, quienes también aparecen en el video. Las voces adicionales provienen de Ninja y Niadzi Muzira.

Parton explica cómo sucedió la conexión con los cantantes de Detroit: “Cuando estaba trabajando en el último disco de The Go! Team, Semicircle, me acerqué al líder del coro de una escuela de Detroit llamada Academia de Artes y Ciencias de Detroit, Miss Kee, y le pregunté si alguno de sus alumnos estaba interesado en cantar una canción de The Go! Team. Entonces, cuando se trataba de encontrar al cantante para una nueva canción llamada “A Bee Without It’s Sting”, volví a pensar en una adolescente de Detroit y le pregunté de nuevo a la señorita Kee. Una de las cantantes era una adolescente llamada Jessie Miller cuya voz era perfecta. No era una cantante profesional y nunca habia estado en un estudio de grabación. Siempre me inclino por las voces imperfectas, no afectadas, de “dormitorio” pero llenas de carácter”.

En Get Up Sequences Part One, el equipo (Ian, Ninja, Nia, Simone, Sam y Adam) han creado un mundo musical claramente de su propia creación. Un lugar donde la rutina está prohibida y la perfección es el enemigo. Donde Ennio Morricone se encuentra con los Monkees armados con flautas, glockenspiels, tambores de acero y una actitud analógica ruda. ¡Descúbrelo!