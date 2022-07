The Goon Sax anuncian su disolución tras nueve años y tres discos

Nunca nos gusta decir adiós a una banda, pero hoy nos toca despedirnos de The Goon Sax, que a través de un comunicado en redes sociales, han anunciado la disolución del grupo después de 9 años.

«Para todos los amigos de The Goon Sax, tenemos noticias agridulces. Después de 9 años de dar lo mejor de nosotros mismos, hemos decidido echar el telón y decir adiós como banda. Está andadura nos ha llevado a lugares extraños, bonitos, y alejados de todo lo que nos habíamos imaginado, al igual que nos ha permitido conocer y trabajar con mucha gente especial e increíblemente inspiradora. Queremos expresar nuestra gratitud a todo aquel que ha estado con nosotros y que ha permitido que esta locura ocurriese en los últimos 9 años. Todo ha sido mucho mejor de lo que seríamos capaces de expresar. Aunque esto quiere decir que no haremos nuestra gira por Estados Unidos, lo que incluye los conciertos que íbamos a hacer con Interpol, Spoon y Pavement, prometemos hacer un par de conciertos más en Australia antes de decir adiós de forma definitiva. Para nosotros, esto sería un perfecto final feliz. Nos seguimos queriendo los unos a los otros y os queremos también a vosotros. Muchas gracias por todo. Riley, Louis and James», dice el comunicado

La banda arrancó su carrera en 2013 y lanzaron su álbum debut Up To Anything en 2016, seguido de su segundo álbum We’re Not Talking en 2018. En 2020 ficharon por el sello Matador Records, con quién lanzaron Mirror II el año pasado en lo que será su último disco.

Gracias The Goon Sax por vuestra música y mucha suerte en vuestros futuros proyectos.

Sobre The Goon Sax

The Goon Sax es un trío de indie pop de Brisbane, Australia. Formada en 2013, la banda está formada por Riley Jones, Louis Forster (hijo de Robert Forster, el cofundador de Go-Betweens) y James Harrison. La banda lanzó su álbum debut, Up to Anything, en 2016 en el sello Chapter Music, tras el que llegaron We're Not Talking (2018) y Mirror II (2021).

Discografía de The Goon Sax

Up to Anything (2016)

We're Not Talking (2018)

Mirror II (2021)

