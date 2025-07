The Hives lanzan el enérgico sencillo «Legalize Living»

La banda sueca The Hives ha regresado con su nuevo sencillo Legalize Living, un himno punk-rock cargado de energía que reafirma su estilo vibrante y desafiante. Publicado el 4 de julio de 2025, el tema es una llamada a la acción con riffs explosivos y la característica actitud irreverente de la banda. Producido por Patrik Berger, Legalize Living combina la ferocidad de sus inicios con un sonido pulido, ideal para sus electrizantes presentaciones en directo. El sencillo llega tras su álbum The Death of Randy Fitzsimmons (2023), marcando su primera nueva música en dos años.

The Hives, liderados por Pelle Almqvist, anunciaron el lanzamiento en redes sociales, invitando a los fans a “vivir al máximo” con esta canción. Disponible en plataformas digitales y en vinilo de edición limitada, Legalize Living ha sido elogiado por su mensaje provocador y su ritmo contagioso, perfecto para los seguidores del garage rock. Además, la banda confirmó una gira europea para otoño de 2025, con fechas el 1 de noviembre en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 2 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid., donde presentarán este nuevo disco. Con este lanzamiento, The Hives demuestra una vez más por qué son íconos del punk-rock, manteniendo su relevancia con un sonido fresco y audaz.

Tracklist de The Hives – Forever Forever The Hives

1. (introduction)

2. Enough Is Enough

3. Hooray Hooray Hooray

4. Bad Call

5. Paint A Picture

6. O.C.D.O.D

7. Legalize Living

8. (interlude)

9. Roll Out The Red Carpet

10. Born A Rebel

11. They Can’t Hear The Music

12. Path Of Most Resistance

13. The Hives Forever Forever The Hives

The Hives: Iconos del punk-rock sueco con un legado imbatible

Formados en Fagersta, Suecia, en 1993, The Hives se han consolidado como una de las bandas más explosivas del garage rock y punk-rock mundial. Liderados por el carismático Pelle Almqvist (voz), junto a Nicholaus Arson (guitarra), Vigilante Carlstroem (guitarra), Dr. Matt Destruction (bajo) y Chris Dangerous (batería), el quinteto saltó a la fama con su energía cruda y su estética de trajes monocromáticos. Su segundo álbum, Veni Vidi Vicious (2000), con éxitos como Hate to Say I Told You So, los catapultó al reconocimiento global, definiendo el renacimiento del garage rock en los 2000. Reconocidos por sus shows en vivo electrizantes, The Hives han tocado en festivales como Coachella y Reading, ganándose el cariño de fans y críticos por igual.

Su discografía incluye seis álbumes de estudio, comenzando con Barely Legal (1997), seguido por los aclamados Tyrannosaurus Hives (2004) y The Black and White Album (2007), que exploraron sonidos más experimentales sin perder su esencia punk. Lex Hives (2012) y The Death of Randy Fitzsimmons (2023) reforzaron su capacidad para reinventarse, con sencillos como Go Right Ahead y Rigor Mortis Radio. Su reciente sencillo Legalize Living (2025) confirma su vigencia, combinando riffs potentes con letras provocadoras. Con una carrera de tres décadas, The Hives sigue siendo un referente del rock contemporáneo, prometiendo más música y actuaciones memorables.