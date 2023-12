The Holy extrae como adelanto dos fascinantes sencillos de su próximo álbum ‘Ländmark’

The Incredible Ibex y Familia no tratan del Ibex 35 español y de las grandes familias de empresarios millonarios que lo conforman, sino más bien, y en este caso, se trata concretamente de los sencillos The Incredible Ibex y Familia ambos compuestos por The Holy, banda oriunda de Finlandia, también llamada como la tierra de los habitantes del pantano. Sinceramente, ambas entregas son dos temazos.

La canción se ha distribuido, como la de Familia, a través de PME Records y son dos de las canciones que formarán parte del próximo álbum titulado Ländmark que nacerá como ser íntegro en febrero del 2024. Asimismo, ambos temas se han promocionado junto a dos videoclips distintos `pero que narran un mensaje concreto. El primero, por ejemplo, «refleja el contraste divertido y absurdo de dos fuerzas que luchan entre sí pero que a veces se fusionan para hacer posible lo imposible». Es lo que comenta su directora Oksana Lommi.

El track se construye sobre poderosos riffs de guitarra que se combinan con delicados ritmos, doble batería e intensa voz cantada en finlandés. El propio cantante de la banda, Eetu Henrik Iivari, comenta: «The Incredible Ibex fue la primera canción que escribí a principios de 2020 y se ha mantenido igual desde la primera sesión. Es uno de nuestros temas favoritos y creo que muestra la diversidad que define a nuestro grupo».

Pero… ¿por qué Ibex forma parte del título de la canción? Supuestamente Ibex hace referencia a ese bóvido caprinae que habita en las cornisas encrespadas de las elevadas cumbres montañosas y que en nuestra lengua se traduce como íbice. Según las antiguas cultural del Yemen, el íbice es el símbolo del sagrado Ather, dios de la lluvia, de los rayos, de la fertilidad y del crecimiento, conceptos que todos ellos se fusionan como la fuerza de la vida y de la juventud. A partir de ello, las comparaciones y asociaciones son lógicas y más teniendo en cuenta que los países nórdicos son muy dados a las mitologías y simbologías arcanas.

En cuanto Family puedo asegurar que sónicamente hablando es como una gran obertura donde el sinfonismo adquiere cotas ampulosas e insondables. El videoclip contiene una serie de secuencias hábilmente filmadas a cámara lenta que describe una cena familiar que degenera en llamas antes de que termine. Nada se resiste: los recuerdos, los muebles… todo arde y desaparece. Es una simbología del tiempo que todo lo consume y lo convierte en ceniza, como la vida. La única salida para estos cinco protagonistas (interpretados por los cinco integrantes de The Holy), es escapar y tratar de sobrevivir en la oscuridad del bosque y recordar lo que se ha dejado atrás. A pesar de ello la familia siempre debe permanecer unida. El clip ha estado dirigido por Petrus Koskinen.

Como formación The Holy aterrizó en el mercado musical durante 2016 gracias a un Ep llamado More Escher and Random Notes. Dos años después (2018) publicaron su primer álbum de estudio titulado Daughter, cuyo tema bandera, Land Before Time, marcó mucho kilometraje auditivo en mi auto. Posteriormente, en 2020, lanzaron Mono Freedom, un trabajo realmente excelente.

The Holy se formó en Helsinki en 2014. Son muy conocidos y apreciados por su melancolía nórdica, su sonido envolvente y evolutivo, sus shows en directo altamente explosivos y por la inusual inclusión de dos bateristas. Sus miembros son Eetu Henrik Iivari (voz, guitarra, sintetizador). Laura Kangasniemi (bajo, sintetizador), Eero Jääskeläinen (Batería), Mikko Maijala (Batería) Pyry Peltonen (Guitarra).

De ellos destaco el sonido que generan las guitarras (punteos cristalinos, arpegios delicados y suaves, escalas precisas) y su potente bajo, así como la tremenda sonoridad de las dos baterías al unísono. La voz, por su parte, penetra rápida, con excelente entonación, registro oscilante, equilibrio, fuerza, desgarro y amplitud depurada. Todo implica un proceso evolutivo, atmosférico, ecográfico y reverberante. Simnple y puramente mágico.

Ländmark será posiblemente un tercer álbum muy esperado, donde posiblemente la banda dejará su impronta de madurez. Como ellos mismos afirman: «Definitivamente Ländmark representa la síntesis del grupo en su máxima expresión. Estamos muy orgullosos de ello a pesar de todos los desafíos y pruebas. El proceso nos ha ayudado a crecer tanto como individuos y como grupo».

El quinteto de Helsinki se inspira en la narración de Tom Petty y Bob Dylan hasta The Hooters e influencias como Arcade Fire, White Lies y U2. Construyen un estilo musical de cierto juego post-punk y deep pop atmosférico, pero sin llegar a asfixiar la médula con vapores excesivos. Sin duda, The Holy son una excelente banda que te arrastran y embriagan hacia su inteligente y circundante torbellino de sonido.

