The Horrors regresan con nuevo disco y formación renovada

The Horrors han regresado con una nueva formación y detalles de su nuevo y sexto disco Night Life, acompañado de una nueva canción llamada The Silence That Remains que marca el inicio de esta nueva era, con una formación centrada en el vocalista Faris Badwan y el bajista Rhys Webb. La canción, que se describe como un paseo de insomnio a las 3 a.m. por la ciudad, es una inquietante introducción a su próximo álbum, que saldrá el 21 de marzo a través de Fiction Records.

El álbum Night Life incluye nueve pistas y fue producido en Los Ángeles con Yves Rothman, con toques finales en Londres. La banda también ha anunciado una serie de conciertos íntimos este invierno, comenzando el 27 de noviembre en Bedford y terminando el 14 de diciembre en Southend. Esta gira será la primera sin todos los miembros originales, ya que ahora se han unido Amelia Kidd en teclados y Jordan Cook de Telegram en la batería.

La banda, que se acerca a su 20º aniversario, está explorando una dirección sonora diferente con este nuevo álbum, buscando revivir el espíritu crudo e instintivo de sus primeros trabajos. El último lanzamiento de The Horrors antes de este nuevo disco fue el EP de tres pistas Against The Blade en noviembre de 2021.

Tracklist de The Horrors- Night Life