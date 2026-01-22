The Itch encienden motores con su debut y un single que apunta directo a la pista

The Itch, dúo de dance‑punk procedente de Luton, acaban de dar un paso decisivo en su fulgurante ascenso: su primer álbum, It’s The Hope That Kills You, llegará el 10 de abril a través de Fiction / I Oh You. El anuncio viene acompañado de un nuevo single, Aux Romanticiser, una pieza vibrante y juguetona que confirma lo que ya apuntaban sus anteriores lanzamientos: este proyecto quiere convertir cada canción en una noche de fiesta sin pretensiones, sin postureo y sin la presión de la industria.

El tema, que incorpora samples de la webserie viral Subway Takes y del track WAD de Pearson Sound, muestra a Simon Tyrie cantando sobre convertirse en DJ improvisado armado únicamente con un cable AUX. La letra, tan irónica como directa, encaja con la estética del grupo: diversión, caos controlado y una energía que parece diseñada para sudar en un club pequeño. El videoclip, grabado en un estilo lo‑fi, refuerza esa idea mostrando a un grupo de personas debatiendo si los DJs siguen siendo necesarios antes de lanzarse a una noche hedonista.

El álbum incluirá también los singles previos Space In The Cab y Ursula, este último su primer lanzamiento oficial. La banda —formada por Simon Tyrie y Georgia Hardy— ya adelantó en una entrevista con NME que su objetivo es crear noches divertidas que no se sientan controladas por la industria, rechazando giras tradicionales y apostando por una filosofía más libre y creativa.

Además, el grupo tiene una agenda de directos que los llevará por Londres, París, Brighton, Bristol, Nottingham y Países Bajos, incluyendo festivales como The Great Escape y Dot to Dot. Una hoja de ruta que confirma que su propuesta está generando ruido más allá de su escena local.

Tracklist de The Itch – The Hope That Kills You

‘Space In The Cab’ ‘No More Sprechgesang!’ ‘Can’t Afford This’ ‘Pirate Studios’ ‘Drugdealer’ ‘Radio Frequencies’ ‘It’s The Hope That Kills You’ ‘Aux Romanticiser’ ‘Ursula’ ‘Never Change’ ‘Switch It Off’

Una banda joven con una identidad clara: así se ha forjado el universo de The Itch

Aunque The Itch están a punto de publicar su primer álbum, su trayectoria previa ya había despertado la atención de medios como NME, que los destacó como portada en septiembre y subrayó su capacidad para construir un espacio propio dentro del dance‑punk británico. Su historia es la de dos músicos que, tras trabajar dentro de la industria, decidieron romper con sus dinámicas más rígidas para apostar por un proyecto que prioriza la creatividad y la espontaneidad. Georgia Hardy explicaba que, desde dentro, descubrieron que “todo el mundo está improvisando”, lo que les dio la libertad para diseñar un camino propio sin seguir las reglas no escritas del sector.

Su discografía, aunque breve, ya muestra una evolución clara. Ursula, su primer single, presentó una mezcla de guitarras angulares, ritmos frenéticos y un espíritu juguetón que rápidamente llamó la atención. Con Space In The Cab, ampliaron su paleta sonora hacia un dance‑punk más expansivo, manteniendo la urgencia pero incorporando un sentido melódico más definido. Ahora, con Aux Romanticiser, el dúo demuestra que no teme experimentar con samples, humor y referencias pop, consolidando un estilo que combina la irreverencia del punk con la inmediatez del club. Cada lanzamiento ha servido para perfilar una identidad que se mueve entre la sátira, la energía desbordante y un deseo constante de romper expectativas.

El inminente It’s The Hope That Kills You promete ser la culminación de esta primera etapa: un álbum que recoge su espíritu DIY, su visión crítica de la industria y su apuesta por canciones que funcionan tanto en directo como en escucha individual. Con once temas que incluyen títulos como No More Sprechgesang!, Drugdealer o Switch It Off, el disco parece diseñado para capturar la esencia de su propuesta: diversión sin filtros, ritmos que no dan tregua y una actitud que reivindica la libertad creativa como motor principal. Si su trayectoria hasta ahora es un indicador, The Itch están preparados para convertirse en una de las propuestas más estimulantes del dance‑punk británico actual.

