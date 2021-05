The Jayhawks anuncian las nuevas fechas para su gira de este verano

Tras muchos meses de incertidumbre, por fin es oficial que The Jayhawks vuelven a nuestro país en julio para cumplir con su compromiso pospuesto el año pasado debido a la pandemia que ha cortocircuitado la cultura y la música en directo especialmente durante el último año.

Desde Heart of Gold, empresa promotora de la gira de The Jayhawks, nos comunican que los conciertos previstos para mayo/junio de este año se trasladan a julio. Todas las nuevas fechas de esta gira están organizadas para realizarse bajo el cumplimento de las actuales normativas (aforo limitado, asientos nominales, distancia social, etc).

Desde su última visita a nuestro país, los de Minneapolis han ido aumentando su lista de álbumes Back Roads And Abandoned Motels (2018) y XOXO(2020). Discos que se suman a los míticos (Hollywood Town Hall, Tomorrow The Green Grass, Sound Of Lies o Rainy Day Music) de uno de los grupos más perdurables y queridos de los últimos treinta años.

Os dejamos con el listado completo de sus conciertos a continuación:

09/07/2021 – Gijón – Teatro Laboral.

TICKETS AQUÍ.

10/07/2021 – Pontevedra – Pazo De Cultura.

TICKETS AQUÍ.

12/07/2021 – Barcelona – BARTS.

TICKETS AQUÍ. (a la venta el 10 de mayo).

14/07/2021 – Madrid – Teatro Lope De Vega.

TICKETS AQUÍ. (a la venta el 10 de mayo).

15/07/2021 – Sevilla – Pop CAAC.

Próximamente a la venta

16/07/2021 – San Javier (Murcia) – Festival Jazz.

Próximamente a la venta

17/07/2021 – Valencia – Teatro Rambleta.

TICKETS AQUÍ. (a la venta el 10 de mayo).

18/07/2021 – Vitoria- Gasteiz – Iradier Arena.

Las entradas para estos shows se pondrán a la venta en los próximos días. Más información en www.heartofgold.es y info@heartofgold.es