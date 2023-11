The Jesus & Mary Chain anuncian nuevo álbum y gira por Europa

La banda escocesa de rock alternativo The Jesus & Mary Chain ha anunciado el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, titulado Glasgow Eyes, para el 8 de marzo de 2024. El disco, grabado en el estudio Castle Of Doom de Mogwai en Glasgow, explora sonidos electrónicos e influencias de bandas como The Velvet Underground y Suicide. El primer sencillo del álbum es jamcod, una canción que refleja la ruptura de la banda en 1999 y que viene acompañada del video que encabeza esta noticia.

La banda, que celebra 40 años desde su debut con Upside Down, también ha anunciado una gira por el Reino Unido y Europa que comenzará el 22 de marzo de 2024 en Manchester y terminará el 24 de abril en La Haya. Además, la banda publicará una autobiografía y un documental sobre su trayectoria, marcada por los conflictos entre los hermanos Jim y William Reid, las drogas, el alcohol y la innovación musical.

En una entrevista con NME, Jim Reid habla sobre el nuevo álbum, su relación con su hermano, su influencia en la música actual y su experiencia en los escenarios. Reid confiesa que ahora disfruta más de tocar en directo que antes, cuando solía estar borracho o drogado para superar el miedo escénico. También dice que se siente orgulloso de todos sus discos, no solo de Psychocandy, y que le gusta que otras bandas les mencionen como referente.

Os dejamos con el tracklist:

Venal Joy

American Born

Mediterranean X Film

jamcod

Discotheque

Pure Poor

The Eagles and The Beatles

Silver Strings

Chemical Animal

Second of June

Girl 71

Hey Lou Reid