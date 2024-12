The Killer Barbies celebran 30 años con su nuevo disco «El pop se autodestruirá en 4, 3, 2, 1…»

El icónico grupo The Killer Barbies celebra su 30º aniversario con el lanzamiento de su nuevo disco El pop se autodestruirá en 4, 3, 2, 1…, previsto para el 9 de mayo de 2025. La banda presentará su primer sencillo Quiero tu corazón y nada más en la Sala El Sol de Madrid el 20 de mayo.

The Killer Barbies regresan con el mismo espíritu y actitud que los catapultó a la fama en los años 90. Silvia Superstar y Billy King han compuesto y producido este nuevo álbum, introduciendo elementos frescos como teclados y guitarras potentes, sin perder su esencia auténtica. El sencillo Quiero tu corazón y nada más ya está disponible en todas las plataformas digitales, ofreciendo un sonido actualizado que recuerda al Billy Idol más ochentero y a Blondie.

La banda viguesa ha anunciado una gira que comenzará en Madrid y promete ser una celebración apoteósica de su carrera. Con influencias de los Ramones, Misfits, Sex Pistols y Ronettes, The Killer Barbies han vuelto armados hasta los dientes para conquistar la escena musical una vez más.

Desde su debut en 1995, The Killer Barbies han dejado una huella imborrable en la escena independiente española. Con álbumes como Dressed To Kiss (1995), Only For Freaks (1996), Big Muff (1998) y Sin Is In (2003), la banda ha recorrido el mundo, tocando en lugares icónicos como el CBGB de Nueva York y compartiendo escenario con leyendas como Iggy Pop y The Misfits. A lo largo de su carrera, han lanzado múltiples recopilatorios y EPs, consolidándose como una de las bandas más influyentes de su generación.

