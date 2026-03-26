The Killers llevarán su arsenal de himnos al concierto inaugural de la final de la Champions League 2026

The Killers volverán a demostrar por qué siguen siendo una de las bandas más queridas del planeta: serán los encargados de abrir la final de la UEFA Champions League 2026 con un show especial en el Puskás Aréna de Budapest el próximo 30 de mayo. La organización ha elegido a los de Las Vegas para encender el ambiente antes del partido más visto del año en Europa, una cita que promete unir fútbol, espectáculo y una colección de hits que ya forman parte del ADN cultural de varias generaciones .

El grupo liderado por Brandon Flowers ha confirmado que interpretará algunos de sus temas más emblemáticos, incluido el inevitable “Mr. Brightside”, convertido en un himno futbolero desde que sonó durante su viral interrupción de concierto para celebrar la victoria de Inglaterra en la semifinal de la Eurocopa 2024. Para celebrar el anuncio, la banda ha protagonizado un breve cortometraje junto a David Beckham, en el que ambos corren hacia el estadio como si se tratara de una misión épica previa al gran evento .

En un comunicado, The Killers explicaron: “Cuando nos pidieron actuar en el Kick Off Show de la final de la Champions League, dijimos que sí sin dudarlo; hay escenarios que hablan por sí solos”. Y añadieron: “Es un honor celebrar a los equipos y jugadores en lo que será un partido épico” .

El show podrá verse en directo a través del canal oficial de UEFA en YouTube, siguiendo la tradición de los últimos años. En 2025 fue Linkin Park quienes se encargaron del espectáculo previo, mientras que en 2024 el turno fue para Lenny Kravitz. La elección de The Killers confirma la apuesta de UEFA por artistas capaces de conectar con audiencias masivas y ofrecer un directo contundente.

La noticia llega en un momento especialmente activo para la banda. Flowers ha revelado que el próximo disco de The Killers llegará en 2027, después de publicar primero su nuevo álbum en solitario y completar la gira correspondiente. Según el propio cantante, el grupo tiene ya dos discos terminados, uno casi mezclado y otro en fase final, ambos grabados en Nashville y con un sonido que describe como “una auténtica sorpresa” para sus seguidores .

Mientras tanto, su presencia en la final de la Champions será una oportunidad perfecta para recordar por qué siguen siendo una de las bandas más influyentes del rock alternativo del siglo XXI.

The Killers, una trayectoria que convirtió la épica del rock en un fenómeno global

Desde su debut con Hot Fuss en 2004, The Killers han construido una carrera marcada por la ambición melódica, la estética cinematográfica y una colección de himnos que han trascendido géneros y generaciones. Con discos como Sam’s Town, Day & Age, Battle Born o Pressure Machine, la banda ha explorado desde el rock de estadio hasta la narrativa americana más íntima, siempre con la voz inconfundible de Brandon Flowers como guía emocional. Su directo, pulido a lo largo de dos décadas, los ha convertido en cabezas de cartel habituales en los mayores festivales del mundo. Con un nuevo álbum en camino y su presencia en la final de la Champions, The Killers siguen demostrando que su mezcla de épica, nostalgia y energía sigue siendo tan relevante como el primer día.

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