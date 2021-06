The Killers y Bruce Springsteen, por fin juntos en “Dustland”

Muchas veces, nos hemos imaginado cómo sonaría una colaboración entre The Killers y Bruce Springsteen, pero ahora ya no tenemos que tratar de pensarlo sino que podemos, simplemente, darle al play y disfrutarlo. Eso sí, algunos diréis, pero si ya les he visto alguna vez juntos, y sí, eso había ocurrido en algunos directos, pero nunca en forma de lanzamiento oficial.

Además de escuchar la canción, merece mucho la pena leer, si el inglés te lo permite, las palabras con las que Brandon Flowers, líder y cantante de The Killers, nos cuenta cómo surgió esta colaboración tan comentada en un extenso y emotivo post en su Facebook oficial:

Mientras esperamos el nuevo disco de The Killers, al que sabemos que no le queda mucho, disfrutemos de Dustland a continuación.