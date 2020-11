No todos los días se celebra el 50º aniversario de un gran disco, y por eso The Kinks quieren hacerlo a lo grande con Lola Versus Powerman And The Moneygoround, Part One, que se publicó originalmente el 27 de noviembre de 1970.

Grabada originalmente el 9 de mayo de 1970 en Morgan Studio 1, Willesden, Reino Unido para las sesiones originales del álbum, esta nueva y fresca remasterización de 2020 se realizó -cincuenta años después- a partir de las cintas originales, por el experto ingeniero Andrew Sandoval, todo supervisado por el líder de The Kinks, Ray Davies.

Esta nueva versión del clásico, que estará disponible en formatos como Caja Deluxe, 1Lp, 2CD Deluxe, 1CD y digital, sale a la venta el 11 de diciembre, y hoy nos lo presentan con un nuevo videoclip de su mítica canción Lola.

Recordemos que esta canción cuenta un encuentro romántico entre un chico joven (supuestamente el manager del grupo de entonces) y una travesti tras conocerse en una discoteca del Soho en Londres.

Lola fue lanzado como single en 1970. En el Reino Unido, la cara B fue Berkeley Mews mientras que en Estados Unidos la cara B del single fue Mindless Child of Motherhood.

La canción fue vetada por la BBC y otras emisoras de radio, por citar la marca “Coca-Cola” en su letra, acusando al grupo de hacer publicidad implícita. Ray Davies se vio obligado volar desde Estados Unidos (en plena gira por este país) para volver a grabar esta parte de la canción. Cambiando la marca por “Cherry-Cola” y de este modo volver a editar en single. Por esto existen dos versiones de tema, la del álbum y la del single.

Se convirtió en un éxito inesperado para The Kinks, alcanzando el N#2 en Gran Bretaña y el N#9 en los Estados Unidos. El single también tuvo éxito en todo el mundo, llegando a la cima de las listas de éxitos en Irlanda, Nueva Zelanda y Sudáfrica, superando el N#5 en Alemania, Austria, Bélgica y Suiza.

Años más tarde volvió a utilizarse como primer single de su álbum en directo One For The Road y de nuevo, volvió a copar las listas de éxitos de todo el mundo.

Lola es una de esas canciones que no faltan en cualquier gran recopilación (o playlist) junto a las mejores canciones de la Historia del Rock.

THE KINKS – LOLA (nuevo video/comic)

BIOGRAFÍA DE THE KINKS

A pesar de que no fueron tan audazmente innovadores como los Beatles o tan populares como los Rolling Stones o The Who, The Kinks fue una de las bandas más influyentes de la Invasión Británica. Aunque comenzaron como un grupo de R&B/blues, se convirtieron en los más incondicionalmente ingleses de todos sus contemporáneos; de fuerte extracción del music hall británico y el pop tradicional, también incorporaban elementos del country y el folk. A pesar de la falta de éxito comercial, el perfil de su público comenzó a aumentar en los 90, cuando fueron reconocidos como una influencia para varios de los grupos británicos más populares de la década, entre ellos Blur y Oasis.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE THE KINKS

Kinks (1964)

Kinda Kinks (1965)

The Kink Kontroversy (1965)

Face to Face (1966)

Something Else by the Kinks (1967)

The Kinks Are the Village Green Preservation Society (1968)

Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire) (1969)

Lola Versus Powerman and the Moneygoround, Part One (1970)

Percy (1971)

Muswell Hillbillies (1971)

Everybody’s in Show-Biz (1972)

Preservation Act 1 (1973)

Preservation Act 2 (1974)

Soap Opera (1975)

Schoolboys in Disgrace (1975)

Sleepwalker (1977)

Misfits (1978)

Low Budget (1979)

Give the People What They Want (1981)

State of Confusion (1983)

Word of Mouth (1984)

Think Visual (1986)

UK Jive (1989)

Phobia (1993)

Puedes escuchar todos sus discos en Apple Music.

IMPRESCINDIBLES

En Apple Music, han reunido sus canciones más importantes en esta playlist:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!