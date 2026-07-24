Ray Davies y Dave Davies, los hermanos que fundaron The Kinks, aseguran que se llevan «genial» y se niegan a descartar una futura reunión. Los dos han hablado con The Times con motivo de la apertura de su nueva exposición conjunta, The Kinks: Brothers, que se inaugura este viernes en el Gibson Garage de Londres y que podrá visitarse hasta el 6 de septiembre.

The Kinks llevan más de sesenta años como una de las bandas mas representes de la música británica y ya celebraron su aniversario redondo con el recopilatorio The Journey, pero pocas cosas han generado tanta expectación entre sus fans como la posibilidad, siempre aplazada, de ver a Ray y Dave de nuevo juntos sobre un escenario.

“Brothers”, el proyecto artístico que ha removido la vieja herida de los hermanos Davies

La exposición nace de la colaboración de los Davies con el retratista británico Christian Furr, que ha reinterpretado una fotografía de fotomatón de 1968 tomada a los dos hermanos en East Finchley, al norte de Londres, en una serie de obras mixtas sobre papel y lienzo. Dave reconoce que rompió a llorar la primera vez que vio los cuadros de Furr, una reacción que le llevó a cuestionarse su relación fracturada con su hermano: «Me hizo pensar: ¿qué demonios estamos haciendo?».

El guitarrista no ha querido esconder la parte más áspera de esa historia compartida. «Hubo momentos en los que no lo soportaba. Salía del estudio dando un portazo», ha explicado, describiendo una relación que él mismo define como construida «sobre la confianza, aunque nos odiáramos». Sin embargo, Dave asegura que esa animosidad se ha disuelto con el tiempo: «Es un milagro, la verdad, lo unidos que hemos terminado estando».

De pelearse en el estudio a “nunca digas nunca”: el deshielo entre Ray y Dave Davies

Ese deshielo se traduce, según Dave, en una convivencia que hoy funciona: «Disfrutamos de la compañía del otro. Nos estábamos llevando genial. Hemos fluctuado entre llevarnos muy bien y no llevarnos nada bien a lo largo de los años, pero siempre ha habido telepatía entre nosotros, desde la infancia». Preguntado directamente por si podrían volver a actuar juntos, el guitarrista ha respondido con la frase que da título a esta noticia: «No lo sé, pero nunca digas nunca».

Esa cautela no es nueva. Ray y Dave compartieron escenario por última vez en 2015, cuando Ray se subió junto a su hermano en Londres para interpretar juntos “You Really Got Me”, y en 2019 llegaron a trabajar juntos en nuevo material de The Kinks. En una entrevista con NME en 2023, Ray reveló que la banda tenía material suficiente para unas 20 canciones nuevas, aunque advirtió que una reunión completa seguía «en manos de los dioses» y dependería de «conseguir un show que nos dé el reconocimiento que merecemos», además de tener que «convencer» a su hermano para subirse a un escenario.

Sesenta años de rivalidad fraternal: la historia detrás de “You Really Got Me” y “Lola”

The Kinks nacieron en 1963 en Londres de la mano de los hermanos Ray y Dave Davies, y en apenas un año se convirtieron en una de las bandas clave de la invasión británica gracias a himnos como “You Really Got Me”, considerado por muchos como precursor del punk y el hard rock. A ese primer estallido le siguieron clásicos como “Sunny Afternoon”, “Waterloo Sunset” o “Lola” (que celebró hace unos años su 50º aniversario con un videoclip conmemorativo), consolidando a la banda como una referencia ineludible del rock británico hasta su disolución silenciosa en 1996, tras el álbum To The Bone.

Esa rivalidad fraternal, alimentada por peleas físicas sobre el escenario y décadas de titulares sobre reconciliaciones que nunca acababan de cuajar, es precisamente lo que hace tan llamativo el tono de esta última entrevista. La exposición “Brothers” llega, además, apenas cuatro meses después de que ambos hermanos hicieran frente común en marzo, cuando el músico Moby calificó la letra de “Lola” de «burda y tránsfoba»; Dave respondió que se sentía «profundamente insultado» en nombre de su hermano, mientras que Ray, ajeno a la polémica, se limitó a preguntar «¿quién demonios es Moby?». Ese episodio, más que una discusión, funcionó como un pequeño ensayo general de la complicidad que ahora ambos reivindican abiertamente.

¿Habrá karaoke familiar o algo más? Lo que sabemos (y lo que no) sobre el futuro de The Kinks

Pese al buen ambiente, ni Ray ni Dave han confirmado planes concretos de gira, disco o actuación conjunta más allá de la exposición que abre estos días. Lo que sí queda claro, por primera vez con un tono tan conciliador, es que la puerta a un reencuentro sigue abierta y que la relación entre ambos ha pasado de la abierta hostilidad a algo mucho más parecido a la paz. CrazyMinds seguirá pendiente de cualquier novedad sobre una hipotética reunión de The Kinks.

¿Crees que veremos a Ray y Dave Davies compartiendo escenario de nuevo? ¿Qué canción de The Kinks te gustaría escuchar en directo si eso llega a pasar? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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