The Kooks celebrarán el 15º aniversario de su debut “Inside In/Inside Out” con conciertos en Madrid y Barcelona

The Kooks están de celebración, y es que cumple 15 años su primer álbum Inside In/Inside Out, y para soplar las velas de uno de los discos más destacados del indie británico que llegó a vender más de 2 millones de copias por el mundo entero, la banda saldrá de gira para tocarlo de forma íntegra además de repasar algunos de los hits más importantes de su carrera.

El grupo formado en Brighton estará el 27 de marzo en La Riviera de Madrid y el 28 de marzo en la Razzmatazz de Barcelona. Los escoceses The Snuts, que vendrán a presentarnos su ópera prima W.L., (número 1 en las listas de ventas británicas), serán los encargados de abrir ambos shows. Las entradas salen a la venta el viernes 18 de junio a las 10:00h en www.livenation.es y Ticketmaster.es por 35 euros (+gastos).

Referencia del pop/rock a nivel internacional, The Kooks empezaron su andadura profesional en el mundo de la música por todo lo alto con la publicación en el año 2006 de Inside In/Inside Out (Virgin Records). El cuatro veces disco de platino que incluye himnos de la talla de ‘She Moves In Her Own Way’, ‘You Don’t Love Me’, ‘Ooh La’ o ‘Naive‘ se convirtió rápidamente en el álbum de toda una generación, seduciendo también, con el paso del tiempo, a las siguientes.

En palabras del vocalista Luke Pritchard, “después de este largo periodo de hibernación, estamos emocionados por anunciaros que saldremos de gira para celebrar los 15 años de Inside In/Inside Out’. Tocaremos todas las canciones del disco y también algunas de las favoritas de nuestros fans. Queremos agradecerles todo el amor que han seguido mostrando hacia ese álbum manteniendo viva una llama que se ha extendido hacia nuevos oyentes a lo largo de todos estos años. Va a ser una gira llena de nostalgia. ¡No os la podéis perder!“.

Después del éxito de su debut, The Kooks fueron prolongando la magia con la publicación de 4 discos más, Konk (2008), Junk Of The Heart (2011), Listen (2014) y el más reciente Let’s Go Sunshine.