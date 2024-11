The Last Dinner Party abandona X/Twitter por desinformación y sesgo político

The Last Dinner Party ha decidido abandonar la plataforma X/Twitter debido a la «difusión de desinformación y el sesgo político de derecha» que ha caracterizado al sitio desde la reelección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. La banda se une a una larga lista de figuras públicas que han dejado la plataforma desde que Elon Musk asumió el control en octubre de 2022.

Durante su aparición en Glastonbury este verano, la vocalista Abigail Morris aprovechó la oportunidad para hablar sobre política antes de interpretar su exitoso sencillo Nothing Matters. En su discurso, instó a los votantes a «protegerse mutuamente y tener un poco de empatía». Este tipo de declaraciones políticas no son nuevas para la banda, que ha sido conocida por su activismo y su postura en temas sociales.

Recientemente, The Last Dinner Party se vio obligada a cancelar parte de su gira europea debido a «agotamiento emocional, mental y físico». A pesar de estos contratiempos, la banda ha sido confirmada como telonera de Olivia Rodrigo en su mayor concierto en el Reino Unido, que tendrá lugar en el BST Hyde Park en 2025.

La decisión de abandonar X/Twitter es un reflejo del compromiso de la banda con sus principios y su deseo de mantenerse fiel a sus valores en un entorno digital cada vez más polarizado. Con su música y su activismo, The Last Dinner Party continúa siendo una voz influyente en la escena musical contemporánea.

La ascendente carrera de The Last Dinner Party

The Last Dinner Party es una banda británica de indie rock formada en Londres en 2021 con su estilo único que combina el rock indie con el pop barroco. El grupo está compuesto por Abigail Morris (vocalista), Lizzie Mayland (vocalista y guitarrista), Emily Roberts (guitarra principal, mandolina y flauta), Georgia Davies (bajista) y Aurora Nishevci (teclados y vocalista).

El debut de The Last Dinner Party en la escena musical fue con el sencillo Nothing Matters en abril de 2023, el cual rápidamente se convirtió en un éxito y alcanzó el top 20 en las listas del Reino Unido. Este lanzamiento fue seguido por su primer álbum de estudio, Prelude to Ecstasy, que vio la luz en febrero de 2024 y debutó en el número uno de las listas de álbumes del Reino Unido.

A lo largo de su carrera, la banda ha lanzado varios sencillos exitosos, incluyendo Sinner, My Lady of Mercy y Caesar on a TV Screen. Además, han sido reconocidos con el premio Rising Star Brit Award en diciembre de 2023 y ganaron la encuesta BBC Sound of 20241.

¡No te pierdas la oportunidad de descubrir la música de The Last Dinner Party en Spotify y en su perfil de CrazyMinds.es!

Mantente al día con todas nuestras novedades y sorpresas siguiéndonos en nuestro perfil oficial de WhatsApp. ¡No te lo pierdas!