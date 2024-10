The Last Dinner Party cancelan fechas de su gira europea por agotamiento

The Last Dinner Party ha anunciado la cancelación de varias fechas de su gira europea debido a un agotamiento emocional, mental y físico. Tras posponer su concierto en Cardiff el mes pasado por enfermedad de un miembro, la banda ha decidido cancelar más conciertos en el Reino Unido e Irlanda, incluyendo Birmingham, Nottingham, Bristol y Southampton, ofreciendo reembolsos a los fans.

En un comunicado en X/Twitter, Abigail Morris y su grupo explicaron que, tras finalizar su gira por el Reino Unido e Irlanda, discutieron cómo abordar la próxima gira europea y decidieron cancelar los shows en Viena, Zúrich, Parma, Luxemburgo y Tilburg para proteger su bienestar. “Este año ha sido increíble pero agotador”, dijeron, subrayando la importancia de no sobrepasar sus límites para ofrecer las mejores actuaciones posibles.

La banda agradeció a sus fans por su apoyo y aseguró que están trabajando para evitar situaciones similares en el futuro. The Last Dinner Party ha sido aclamada por su álbum debut Prelude To Ecstasy, ganador del BRIT Award y nominado al Mercury Prize. En una reciente entrevista, la bajista Georgia Davies destacó cómo su música ha creado una comunidad para aquellos que se sienten marginados.

La decisión de la banda refleja una creciente conciencia sobre el impacto del agotamiento en los artistas, un tema abordado por figuras de la industria musical y respaldado por investigaciones de la organización benéfica de salud mental Mind. En los últimos años, artistas como Lewis Capaldi, Sam Fender y Shawn Mendes también han cancelado conciertos y giras por razones de salud mental.