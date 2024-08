The Last Dinner Party: Un Viaje Musical con Versiones y Acústicos

The Last Dinner Party ha anunciado un nuevo álbum titulado Prelude To Ecstasy: Acoustics and Covers, que saldrá el 11 de octubre. Este álbum incluirá versiones acústicas y versiones, destacando una interpretación de This Town Ain’t Big Enough For The Both Of Us de Sparks. El anuncio viene acompañado de un video montaje de su gira, con imágenes de sus recientes viajes a Japón, Estados Unidos y su actuación en el Reading Festival.

El álbum se dividirá en dos LPs. El primero incluirá canciones como Prelude to Ecstasy, Burn Alive y Beautiful Boy. El segundo LP contará con versiones acústicas de temas como Ceasar On A TV Screen y Sinner, además de versiones de canciones como Wicked Game y Army Dreamers.

Además, el 12 de septiembre se proyectará un corto titulado Prelude To Ecstasy en un cine londineses y se transmitirá en directo por el canal de YouTube de la banda. Los fans podrán ganar entradas para la proyección a través de la lista de correo de la banda.

En una entrevista reciente, Aurora Nishevci y Lizzie Mayland hablaron sobre la presión de seguir su primer álbum y cómo su reciente viaje a Japón ha influido en el nuevo proyecto, describiéndolo como “steampunk”. La banda está emocionada por volver a escribir y crear, alejándose estéticamente de su primer álbum.