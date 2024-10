The Lathums anuncian su nuevo disco «Matter Does Not Define» y gira por Reino Unido e Irlanda

La banda de rock de Wigan, The Lathums, ha anunciado el lanzamiento de su esperado tercer álbum, Matter Does Not Define, que verá la luz el próximo 7 de marzo de 2025. Este nuevo trabajo promete ser «real, crudo y todo lo que esperábamos que fuera», según palabras del propio vocalista, Alex Moore.

El primer adelanto de este álbum llegó con el sencillo No Direction, lanzado a principios de este año. Este tema marcó el regreso de la banda tras su exitoso álbum de 2023, From Nothing To A Little Bit More, que les valió su segundo número uno en las listas de álbumes del Reino Unido. Además, recientemente han lanzado otro sencillo titulado Stellar Cast, que incluye un toque peculiar: el baterista Ryan Durrans toca una sartén en la grabación.

La grabación de Matter Does Not Define fue un proceso nostálgico y orgánico para la banda, ya que trabajaron con su antiguo tutor universitario, John Kettle. Moore describe la experiencia como «volver a los orígenes», sin la presión de satisfacer las demandas de la industria y con la libertad de explorar creativamente.

Para celebrar el lanzamiento del álbum, The Lathums se embarcarán en una gira por el Reino Unido e Irlanda que comenzará el 13 de marzo en Glasgow y concluirá el 11 de abril con un concierto en su ciudad natal, Manchester. Las entradas estarán a la venta a partir del 8 de noviembre.

La lista de canciones de Matter Does Not Define incluye temas como Leave No Stone Unturned, Reflections Of Lessons Left, Heartbreaker y Dynamite. Cada canción promete capturar la esencia auténtica y emotiva que caracteriza a la banda.

Tracklist para The Lathums – Matter Does Not Define

‘Leave No Stone Unturned’

‘Reflections Of Lessons Left’

‘Stellar Cast’

‘Heartbreaker’

‘Dynamite’

‘Unrequited Love’

‘No Direction’

‘Until Our Bitter End’

‘Knocking At Your Door’

‘The Jester’

‘Surrounded By Beauty’

‘Long Shadows’

