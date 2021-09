The Lathums se dan a conocer con el single “How Beautiful Life Can Be”

Título del nuevo disco: How Beautiful Life Can Be

Artista: The Lathums

Fecha de publicación: 24 de septiembre

Sello: Island Records

Más datos: Será el álbum debut de la banda de Wigan, que lo grabó en los Parr Street Studios de Liverpool con la producción de James Skelly y Chris Taylor de The Coral.

¿Tenemos single de adelanto? Sí, se llama al igual que el disco, y lo estrenaron recientemente.

Sobre la canción: Parece ser que la madre del líder de la banda, Alex Moore, recibió una inspiración muy especial para este tema, la de su propia madre: “Estaba en el jardín con el sol cayendo sobre mí pensando en lo buena que podía ser la vida a pesar del virus. Mamá estimuló esa inspiración, dándome algunas buenas frases para la letra y dándome mucho en qué pensar para la canción”.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify a continuación.

¿Hay tracklist disponible? Sí, este nuevo trabajo estará formado por las siguientes 12 canciones: