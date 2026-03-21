The Leaving anuncian «Ultimate Buzz», un debut nacido del duelo y la amistad que redefine el pulso electrónico de Martin Doherty y Jonny Scott (Chvrches)

Martin Doherty y Jonny Scott, conocidos por su trabajo en Chvrches, acaban de anunciar Ultimate Buzz, el primer álbum de su nuevo proyecto The Leaving, que verá la luz el 24 de abril. La noticia llega acompañada de un nuevo single, “Fluoxetine”, una pieza eufórica y electrónica en la que el dúo transforma el duelo en una forma de resistencia emocional. Según el comunicado oficial, el disco es “un cuerpo de música sin filtros forjado en el dolor y reconstruido a través de la amistad”.

El proyecto nació en Los Ángeles, donde ambos coincidieron en un momento vital especialmente duro. Doherty lo explica sin rodeos: “Mi padre murió, y Chvrches parecía más lejos de ser algo que nunca… me sentía completamente solo”. Scott, por su parte, atravesaba su propio terremoto personal: “Mi vida básicamente había explotado… así que pensé: ‘A la mierda, me voy a LA’”. De ese cruce de heridas surgió una conexión creativa que terminó cristalizando en The Leaving.

Antes de “Fluoxetine”, el dúo había presentado “Saved” y “Pray”, dos temas que ya apuntaban a un sonido industrial, rave y profundamente emocional. Ahora sabemos que formarán parte de Ultimate Buzz, un álbum que incluye nueve canciones y que promete ser un viaje catártico entre beats densos, melodías luminosas y letras que no rehúyen la vulnerabilidad. La banda también ha adelantado que pronto anunciarán más música y fechas de directo.

Mientras tanto, los fans de Chvrches pueden respirar tranquilos: Doherty y Scott han confirmado que el quinto álbum de la banda está “acabado al 90%” y que, aunque más duro, sigue manteniendo su ADN reconocible. The Leaving no es una ruptura, sino una vía paralela para canalizar un momento vital que necesitaba otro lenguaje.

Con Ultimate Buzz, Doherty y Scott firman un debut que no solo amplía su universo musical, sino que también convierte la fragilidad en un motor creativo capaz de generar algo nuevo, honesto y profundamente humano.

The Leaving, un proyecto que transforma la pérdida en un nuevo lenguaje electrónico

Aunque The Leaving es un proyecto recién nacido, sus raíces se hunden en más de una década de trabajo conjunto dentro de Chvrches, donde Martin Doherty y Jonny Scott han sido piezas clave en la evolución del sonido del grupo. Doherty, además de vocalista y productor, ha firmado algunos de los momentos más íntimos de la banda, mientras que Scott ha aportado una base rítmica sólida tanto en estudio como en directo. Con Ultimate Buzz, ambos se adentran en un territorio más crudo y experimental, donde la electrónica rave, los paisajes industriales y la emoción sin filtros conviven de forma natural. Este debut marca el inicio de una etapa paralela que no sustituye a Chvrches, sino que amplía su universo creativo y demuestra la capacidad del dúo para reinventarse sin perder identidad.

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