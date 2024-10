The Legendary Pink Dots anuncian nuevo disco y tour europeo para 2025

«Siempre hay una línea que recorre las canciones. Cada álbum representa los estados mentales y emocionales de sus creadores. Tenemos nuestro propio sonido. Seguiremos grabando y saliendo de gira mientras aún tengamos vida»

THE LEGENDARY PINK DOTS

La fascinante maquinaria psico surrealista The Legendary Pink Dots acaban de anunciar que publicarán su nuevo disco, So Lonely in Heaven, en enero 2025 a través de Metropolis Records. Todavía no hay avances del esperado álbum. Habrá que esperar. Aunque de momento la buena noticia es el anuncio de su nuevo trabajo que si.n duda es muy deseado por su larga legión de seguidores.

Otra de las grandes noticias es que, además de su próximo álbum, los comunicados de prensa de la banda indican que estarán de gira por Europa en enero/febrero de 2025. Se prevén nuevas incorporaciones aunque probablemente España no está en la lista de países afortunados, lamentable e incomprensiblemente.

Lo que si sabemos con certeza es que la portada del nuevo disco es obra de Simon Paul, un importante Director de Arte, Diseñador Gráfico, Ilustrador y Fotógrafo y autor de fascinantes portadas para formaciones como The Tear Garden, Cevin Key, Dear Rouge, Download, entre muchos otros artistas de diversos géneros.

The Legendary Pink Dots es una banda anglo-holandesa de música experimental formada en Londres en agosto de 1980. Su sonido es pura arquitectura de vanguardia, donde fluyen diversas connotaciones sónicas que nos adentran a dimensiones completamente ajenas a la realidad considerada como normal. Desde el surrealismo al simbolismo, pasando por la vanguardia, el ambient, la psicodelia, el post punk, la electrónica, el underground, la acústica, el pavor o lo psicológicamente adverso. The Legendary Pink Dots es de las pocas bandas de hoy en día que aun sigue asombrando a sus seguidores gracias a su gran concepto de composición sonora e invención.

TOUR 2025

30.01.25 BE Bruselas Le Botanique

31.01.25 F. Lille Bulle Cafe

01.02.25 F. Paris Le Petit

02.02.25 F. Lyon Sonic

04.02.25 DE Munich Backstage Club

05.02.25 IT Bolonia Freakout

06.02.25 IT Firenze Circolo arci Progresso

08.02. 25 HU Budapest Instant

09.02.25 HU Pecs Nappali

11.02.25 AT Viena Replugged

12.02.25 CZ Praga Futurum

13.02.25 DE Berlín Quasimodo

14.02.25 DE Hannover Subkultur

16.02.25 DE Stuttgart Kipepeo

18.02.25 DE Rüsselsheim Das Rind

19.02.2 5 DE Colonia Sonic Ballroom

20.02.25 DE Hamburg Hafenklang

23.02.25 LT Vilnius Iglesia de Santa Catalina.

~ más fechas por confirmar ~

Más info sobre el tour