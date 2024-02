The Legendary Pink Dots lanza un nuevo álbum especial «One Last Pose Before the Ruin»

«Los fantasmas de las décadas están bloqueando las puertas, pero tú llevas el futuro en la palma de tu mano izquierda. Por el bien de la posteridad, mantén tu última postura antes que llegue la ruina»

EDWARD KA-SPEL

The Legendary Pink Dots (LPD) siempre son noticia. Su trabajo de investigación sonora es imparable. Pocas agrupaciones existen con un universo tan enigmático e inmenso. Con elementos cercanos al industrial sound, space, ambient, electrónica cósmica, música concreta, folk apocalíptico, dark synth pop, post-punk, rock progresivo, jazz, noise, pop, rock gótico, polka, vals, experimental y avant-garde, LPD logra impresionar, disco tras disco, un mérito que escasas formaciones pueden desplegar. Siempre fieles a su estilo underground, The Legendary Pink Dots, por tanto, son mucho más que una banda de culto, representan una abertura hacia inéditas e imprevistas percepciones.

One Last Pose Before the Ruin es un disco de puro exorcismo holotrópico, es decir, una catarsis sónica que busca conmover la conciencia a fin de liberar los miedos, los bloqueos y alcanzar la autosanación personal. Para ello, The Legendary Pink Dots construyen el álbum en base a la electrónica depurativa y experimental que se fusionan con el sonido drone. El soporte final ha sido editado por Beta-Lactam Ring Records y ensamblado por Ray Steeg.

One Last Pose Before the Ruin está disponible a través de la aplicación gratuita de Bandcamp. Todas las pistas pueden descargarse en alta calidad bajo formato MP3, FLAC y otros. El CD original puede ya adquirirse a partir del 28 de febrero de 2024 y tiene una duración de unos 73 minutos aproximadamente. Consta de 8 piezas. Las cinco primeras son reediciones modificadas del año 2013: Looping ’73 (08:49), A Slighter Fade of Whale (13:30), Friends of the Earth (06:22), Desert Bong (08:11), Mining a Dead Moon (06:30). El resto, The Ruin Parts 1-3 (25:31), The Ruin Parts 4 & 5 (08:11), y The Ruin Part 6 (02:25), son aportaciones nuevas.

LPD es una extensa potencia compositiva. Han grabado numerosos álbumes y, sin duda alguna, son auténticos camaleones de la música. Cada nueva aportación suya es sublime y exclusiva. Por ello su compleja arquitectura sónica exige una escucha integra para obtener la máxima experiencia sonora. Es música que precisa cierta disposición personal: Debe escucharse sentado en un buen sillón, colocarse unos buenos auriculares y dejarse cautivar por el sonido que la banda emana. Por consiguiente, no es música para todos los públicos, pero si para aquellos que aman la música experimental. LPD tienen un sonido propio que no se parece a ningún otro.