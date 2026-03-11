The Lemon Twigs abrazan la psicodelia pop y el vértigo mental en «Look For Your Mind!», su nuevo álbum previsto para el 8 de mayo

The Lemon Twigs vuelven a escena con Look For Your Mind!, un disco que promete llevar su imaginario pop a un territorio más inquietante, juguetón y lleno de giros inesperados. El nuevo álbum llegará el 8 de mayo a través de Captured Tracks y viene acompañado de un primer adelanto, “I Just Can’t Get Over Losing You”, cuyo videoclip ya puede verse online. Bajo su apariencia luminosa, el disco esconde un trasfondo de paranoia y sospecha que los hermanos Brian y Michael D’Addario reconocen como reflejo del momento actual: “Creo que vivimos un tiempo de auténtica locura; tienes que aferrarte a tu propia mente si no quieres perderla”, confiesa Brian.

Este nuevo trabajo marca un cambio importante en la dinámica del grupo. Por primera vez, los miembros de la banda en directo —Reza Matin a la batería, Danny Ayala al bajo y Eva Chambers (Tchotchke)— participan activamente en la grabación, aportando una frescura que se nota en los arreglos y en la libertad con la que las canciones se permiten romper convenciones. El single lo deja claro: guitarras cristalinas, armonías que crecen hasta un clímax eufórico y estructuras que se desvían justo cuando crees saber hacia dónde van. Como explica Brian, “cada vez que intentamos escribir algo completamente directo, terminamos añadiendo un elemento que llega desde la izquierda; siempre queremos escribir una canción que nunca hayamos escuchado antes”.

El grupo llega a este punto tras dos discos —Everything Harmony (2023) y A Dream Is All We Know (2024)— que redefinieron su sonido y marcaron el inicio de una nueva etapa creativa. Ahora, con su sexto álbum, parecen decididos a consolidar esa evolución con un trabajo que combina disciplina, ambición y un sentido del riesgo que los ha convertido en una de las bandas más singulares del pop contemporáneo. En el centro de todo, como siempre, está la composición: melodías impecables, arreglos cuidados y una visión que mezcla tradición y sorpresa con una naturalidad desarmante.

The Lemon Twigs, una década reinventando el pop desde la nostalgia y la experimentación

Formados en Long Island por los hermanos Brian y Michael D’Addario, The Lemon Twigs irrumpieron a mediados de los 2010 con un sonido que mezclaba glam rock, pop barroco y teatralidad setentera. Su debut Do Hollywood los situó rápidamente en el radar internacional, seguido por trabajos como Go to School o Songs for the General Public, donde demostraron una capacidad única para reinterpretar la tradición pop sin caer en el pastiche. Con Everything Harmony y A Dream Is All We Know, la banda alcanzó una madurez que equilibraba emoción, técnica y un gusto exquisito por los arreglos vocales. Hoy, con seis discos a sus espaldas, se han consolidado como una de las propuestas más creativas y reconocibles de su generación, capaces de mirar al pasado para construir un futuro propio.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.