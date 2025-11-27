The Lemon Twigs regresan con dos nuevas canciones y un proyecto familiar que celebra la herencia musical

Los hermanos Brian y Michael D’Addario, conocidos como The Lemon Twigs, no paran de sorprender. Tras un 2024 marcado por el lanzamiento de A Dream Is All We Know y el debut en solitario de Brian con Till The Morning, el dúo retro-rock vuelve a escena con un single doble que suena a puro viaje en el tiempo. I’ve Got A Broken Heart y Friday (I’m Gonna Love You), editados por Captured Tracks, evocan con precisión el espíritu de 1966, cuando el garage rock empezaba a coquetear con guitarras cristalinas y efectos psicodélicos. La primera, cantada por Brian, se inclina hacia el power pop más luminoso, mientras que la segunda, liderada por Michael, se adentra en un terreno más psicodélico, incluso con guiños de sitar eléctrico.

Pero la noticia no se queda ahí. Los hermanos han grabado junto a su padre, el veterano compositor Ronnie D’Addario, un álbum titulado Written By Ronnie D’Addario, que verá la luz en vinilo el 28 de noviembre (Record Store Day Black Friday) y en CD/digital el 5 de diciembre. Este trabajo reúne trece canciones de su catálogo regrabadas con invitados de lujo como Todd Rundgren, Mac DeMarco, Sean Ono Lennon, Matt Jardine y Probyn Gregory. El resultado es un puente generacional que no solo reivindica la obra de Ronnie, sino que también refuerza la identidad musical de sus hijos, quienes han heredado y expandido esa pasión por las melodías clásicas.

La gira de The Lemon Twigs arrancará en enero de 2026 con fechas en Los Ángeles, Miami y Nueva York, confirmando que el dúo sigue en plena forma y dispuesto a llevar su particular revival sesentero a nuevas audiencias. Con este lanzamiento doble y el proyecto familiar, los D’Addario consolidan su reputación como una de las propuestas más frescas y a la vez más nostálgicas del panorama actual.

Una carrera marcada por la nostalgia y la reinvención constante

The Lemon Twigs surgieron en Long Island en 2014, formados por los hermanos Brian y Michael D’Addario, hijos del músico Ronnie D’Addario. Desde el principio, su propuesta llamó la atención por un estilo que mezcla pop barroco, glam rock y psicodelia, con claras raíces en los años 60 y 70. Su debut discográfico llegó en 2016 con Do Hollywood, un álbum que los situó en el mapa gracias a su capacidad para recrear con frescura el sonido de bandas como The Beach Boys o The Kinks. Dos años después publicaron Go to School (2018), un ambicioso disco conceptual sobre un chimpancé criado como humano, que demostró su afán por experimentar y narrar historias poco convencionales.

En 2020 lanzaron Songs for the General Public, donde afinaron su mezcla de melodías pop y arreglos teatrales, consolidando su reputación como herederos modernos del rock clásico. El verdadero salto llegó con Everything Harmony (2023), un trabajo inspirado en el soft rock de los 70 que recibió elogios de medios especializados por su delicadeza y madurez. En 2024 volvieron a brillar con A Dream Is All We Know, considerado por muchos críticos como su disco más completo hasta la fecha, con canciones como Golden Years y They Don’t Know How To Fall In Place que confirmaron su evolución artística.

Más allá de sus discos, los D’Addario han demostrado ser multiinstrumentistas incansables, capaces de grabar casi todo su material en estudio por sí mismos y de rodearse en directo de músicos como Danny Ayala y Reza Matin. Su carrera refleja una obsesión por rescatar y revitalizar los sonidos del pasado, pero siempre con un toque personal que evita la mera imitación. Con cada lanzamiento, The Lemon Twigs se consolidan como una de las bandas más singulares de la escena indie actual, un anacronismo musical que, lejos de ser un capricho estético, se ha convertido en su sello de identidad.

