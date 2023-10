The Libertines anuncia su esperado cuarto álbum «All Quiet On The Eastern Esplanade» junto con el single «Run Run Run»

The Libertines han resurgido con un cautivador nuevo sencillo Run Run Run como preludio de su esperado cuarto álbum All Quiet On The Eastern Esplanade, que llegará el 8 de marzo de 2024. La canción, una reflexión emblemática sobre su trayectoria a lo largo de toda su vida por los caminos del caos y la euforia, marca un regreso lleno de fuerza para la banda, que lanzó su última vez Anthems For Doomed Youth en 2015. La voz conmovedora de Carl Barat prepara el escenario para una narrativa fascinante, evocando una sensación de encierro y la búsqueda de liberación en el distintivo estilo de rock indie de la banda.

El álbum, nombrado en honor al refugio de la banda en Margate, The Albion Rooms, llega después de años de intentos intermitentes para componer de nuevo un álbum, que finalmente condujeron a un proceso de colaboración dinámico entre los cuatro miembros. Grabado en un mes en The Albion Rooms y posteriormente pulido en La Ferme de Gestein Studios, All Quiet On The Eastern Esplanade lleva la impronta de producción de Dimitri Tikovoï y Dan Grech-Marguerat, prometiendo una colección de 11 nuevas pistas rebosantes de la esencia cruda del glamour vintage de The Libertines y una renovada unidad artística. El anuncio también adelanta shows en vivo exclusivos para los ansiosos fans en el Lido de Margate con capacidad para 500 personas, prometiendo una experiencia íntima inmersa en el icónico legado musical de The Libertines.