The Libertines lanzan «Oh Shit», un nuevo single lleno de energía

La banda británica de indie rock The Libertines ha compartido su nuevo single Oh Shit, que forma parte de su próximo álbum All Quiet On The Eastern Esplanade. El disco, que saldrá a la venta el 5 de abril, es el esperado sucesor de Anthems For Doomed Youth (2015).

Oh Shit es una composición de Carl Barat y Pete Doherty, los líderes de la formación, que demuestran una vez más su química y su talento para crear himnos indie. El tema arranca con un riff de guitarra eléctrica y la voz de Doherty cantando sobre una chica llamada Imo y un estribillo pegadizo y divertido, con un “Oh shit, oh shit” que invita a corear.

En una entrevista con NME, Barat explicó que el álbum es el resultado de un proceso creativo espontáneo y sincero: “No creo que sepamos qué tipo de banda queremos ser; solo queremos escribir canciones bonitas en el momento. Resulta que en este momento, todos estamos remando en la misma dirección”.

The Libertines también han anunciado una gira por el Reino Unido e Irlanda que comenzará en septiembre y que incluirá ciudades como Dublín, Belfast, Cardiff, Bristol, Glasgow, Londres, Newcastle y Manchester. Además, en nuestro país, ya han confirmado su presencia en el Festival Internacional de Benicássim, que se celebrará entre los días 18 y 20 de julio de 2024.