“The Lightning”, el nuevo himno de autoestima y grandeza interior de The Trusted

La banda de pop indie The Trusted está lista para electrizar tus sentidos con su nuevo sencillo, The Lightning, un tema que supone una explosión de energía y emoción, explorando temas profundos como el ego, la autoestima y la grandeza interior con una mezcla única de electrónica llena de alma y estribillos que no podrás sacar de tu cabeza.

Procedentes de Southend, Reino Unido, The Trusted han sido comparados con grandes nombres como Peter Gabriel y LCD Soundsystem, pero su sonido es inconfundiblemente propio. The Lightning es una muestra perfecta de su capacidad para combinar influencias diversas con una producción moderna y letras reflexivas. Según el vocalista Tom Cunningham, “la canción trata sobre la batalla interna que todos enfrentamos al mirarnos en el espejo y confrontar nuestro verdadero potencial. Es un recordatorio poderoso de que dentro de cada uno de nosotros hay una chispa de brillantez, nuestro propio rayo de luz”.

Este lanzamiento sigue al éxito arrollador de su sencillo anterior, Self Destruct, que acumuló más de 70,000 reproducciones en solo tres meses. La banda ha visto crecer su base de fans a nivel mundial, con más de 13,000 seguidores en TikTok y seguidores comprometidos en lugares tan lejanos y diversos como EE.UU., Hong Kong, Italia o Estonia. The Lightning está listo para continuar con ese impulso, cautivando a una audiencia cada vez mayor con su sonido innovador y narrativas cautivadoras.

The Trusted no es solo otra banda indie; están forjando su propio camino en la escena musical moderna. Juntos como banda desde sus años escolares, unidos por su amor compartido por las melodías fuertes y la música pop atmosférica, están a punto de conquistarnos con su fusión única de energía post-punk y narrativas cautivadoras. No te los pierdas…