The Linda Lindas anuncian su disco debut «Growing Up»

Mila de la Garza, Lucía de la Garza, Eloise Wong y Bela Salazar, cuatro adolescentes punks de Los Ángeles y que se hacen llamar The Linda Lindas, están en la parrilla de salida para lanzar su primer disco debut: Growing Up. Sin duda, estas jovencísimas teenagers son una autentica inspiración para muchas chicas ávidas de nuevas energía y cambios.

Sobre el disco

El lanzamiento verá la luz digitalmente el 8 de abril del presente año, y lo hará en formato físico el 3 de junio, ambos soportes a través del sello discográfico Epitaph Records. Tal como afirmó la guitarrista de la banda, Lucía De la Garza, la canciones del álbum pretenden dar resonancia a todas «aquellas personas que nos hacen seguir permaneciendo siempre jóvenes.»

Hace poco la joven banda publicó una de las canciones homónimas de ese esperado álbum, donde se las mostraba tocando en casa, repletas de energía y dando caña al esqueleto a base de potentes riffs, ropajes teen y cierta rebeldía acomodada. Se agradece pues esa rompedora frescura punkie como respuesta antagónica a la moda asfixiante que impera hoy en día en ciertos ambientes juveniles de reggaetón y pop comercial urbano.

¿Qué más sabemos sobre el disco?

La banda presentará hoy jueves 3 de febrero un mini concierto que será transmitido en vivo desde el restaurante Leon’s CHIFA de Los Ángeles. La actuación estará visible para los fans de la banda a través del Instagram de Warby Parker.

Sobre The Linda Lindas

Mitad asiáticas y mitad latinas, The Linda Lindas son dos hermanas, una prima y su amiga cercana. Decidieron crear en 2018 esta curiosa y divertida banda exclusivamente femenina cuyo espíritu canaliza el punk original, el power pop y la nueva ola, todo ello mezclado bajo una inocente simpatía y calidad asombrosas. Debido a ello, pronto se han ganado su puesto entre el público.

Mila de la Garza (11), Eloise Wong (13), Lucia de la Garza (14) y Bela Salazar (17) empezaron a tocar juntas por primera vez cuando la exlíder de Dum Dum Girls, Kristin Kontrol, las invitó a subir al escenario para tocar versiones de Girlschool LA, un festival de música e ideas centrado en conectar y empoderar a artistas, líderes y voces identificados solo por chicas.

No se llamaron The Linda Lindas hasta que comenzaron a tocar con Save Music en las matinales benéficas de Chinatown, donde compartieron escenario con leyendas del punk como The Dils, Alley Cats, The Last, The Gears y Phranc, y en una recaudación de fondos junto a Alice Bag, Best Coast y Money Mark.

La formación completó 2019 con las actuaciones en el Viva Pomona Festival y en el Festival Dia de los Muertos en Self-Help Graphics LA, y en el Eagle Rock Center for the Arts poco antes de que la pandemia cerrara la música en vivo.

Ya en 2020, arrancaron con la primera canción original que pudo escucharseen el documental de Netflix, The Claudia Kishi Club. En 2021, llegaron a una audiencia más amplia al aparecer en una escena clave en película Moxie, de Amy Poehler, y en un set legendario para la Biblioteca Pública de Los Ángeles que incluía el himno punk Racist, Sexist Boy del que se extrajo un video. El clip fue tan viral (más de cuatro millones de visitas en Instagram), que aceleró su contrato con Epitaph Records. Además, la actuación obtuvo grandes elogios de gente como Hayley Williams, Questlove, Flea y miembros de Rage Against the Machine y Sonic Youth.

Tras 19 meses sin actuaciones a causa de la pandemia, en septiembre de 2021, tocaron su primer show en The Smell, dando a conocer una escucha previa de las canciones de su próximo LP y una versión de Tonite de la banda The Go-Go junto con la baterista Gina Schock como invitada sorpresa.

Para más información sobre banda visitar su Website, canal YouTube y redes sociales Facebook e Instagram.

Próximos conciertos

Apr 01 – Los Angeles, CA – The Wiltern

Apr 02 – Los Angeles, CA – The Wiltern

Apr 03 – Los Angeles, CA – The Wiltern

Apr 27 – New York, NY – Irving Plaza

Apr 28 – New York, NY – Irving Plaza

Apr 29 – New York, NY – Irving Plaza

Apr 03 – New York, NY – Irving Plaza

Oct 22-23 – Las Vegas, NV – When We Were Young Festival