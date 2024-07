The Linda Lindas lanzan “All in My Head” y anuncian su segundo disco

La banda de rock de Los Ángeles, The Linda Lindas, ha anunciado su segundo álbum de estudio, No Obligation, que saldrá el 11 de octubre a través de Epitaph. Junto con el anuncio, han lanzado una nueva canción y video musical titulado All in My Head, que ha sido dirigido por James Wyatt y ya está disponible.

The Linda Lindas ganaron notoriedad con su canción viral Racist, Sexist Boy y lanzaron su álbum debut, Growing Up, en 2022. Recientemente, la banda abrió para los Rolling Stones en el SoFi Stadium y se prepara para abrir para Green Day en una gira por América del Norte que comenzará a finales de este mes.

El nuevo álbum, No Obligation, incluye 12 pistas, entre ellas Lose Yourself, Too Many Things, Yo Me Estreso y Resolution / Revolution. La banda sigue demostrando su capacidad para combinar letras poderosas con un sonido energético y auténtico.

Tracklist de The Linda Lindas – No Obligation

01 No Obligation

02 All in My Head

03 Lose Yourself

04 Too Many Things

05 Once Upon a Time

06 Yo Me Estreso

07 Cartographers

08 Don’t Think

09 Resolution / Revolution

10 Nothing Would Change

11 Excuse Me

12 Stop