The Lounge Society anuncian su EP debut

La banda de Yorkshire The Lounge Society, que ha lanzado tres singles hasta el momento, confirma el lanzamiento de su EP debut Silk For The Starving para el mes de junio con el sello Speedy Wunderground.

Han lanzado el video de su última canción Cain´s Heresy en una mezcla explosiva de punk e indie que recuerda a los inicios “ruidosos” de grupos como The Strokes. Comenta The Lounge Society que la canción dice que “la herejía de Caín es un retrato del mundo al que nos dirigimos, donde los consumidores yacen sedados esperando las siguientes tendencias del verano”. Esta canción es su batalla en la guerra contra la cultura que libran las grandes corporaciones en este momento. “Queríamos que fuese cruda y honesta”, concluyen.

Por ahora llevan como singles Generation Game, Burn the Heather y Cain´s Heresy y esperamos con muchas ganas su EP debut sin casi dudar del que puede ser uno de los grandes descubrimientos de este 2021.

Os dejamos con su último video que fue concebido por la banda como un tributo a The Strokes y su Modern Age y presenta al productor de los de Nueva York, Gordon Raphael, en un cameo.