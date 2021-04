The Lumineers aplazan su gira hasta 2022 y anuncian que están trabajando en su cuarto disco

The Lumineers han anunciado recientemente que posponen su gira por Estados Unidos debido a la pandemia. En la misma publicación también han comunicado que ya están dando forma a los temas de un nuevo LP.

En su cuenta de Instagram, The Lumineers han dado una de cal y otra de arena a sus fans. Por un lado, han avisado de que las fechas de su gira se moverán a 2022 “para que los conciertos se desarrollen en las condiciones de mayor seguridad posible“.

Por otro lado, una gran noticia. En el mismo post han revelado que “estamos ahora mismo en el estudio acabando nuestro cuarto álbum“. Las canciones de este nuevo trabajo se unirán a las de sus tres discos anteriores en una gira de conciertos por todo el mundo en 2022.



III

La banda formada por Wesley Schultz y Jeremiah Frites es todo un referente del indie-folk mundial. Todo comenzó con la sorprendente explosión de su hit Ho Hey, single de su primer trabajo, The Lumineers (Dualtone Records, 2012). Luego su segundo disco, Cleopatra (Dualtone Records, 2016), vino a confirmar que lo suyo no era un one hit wonder.

Finalmente, el 13 de septiembre de 2019 publicaron III (Dualtone Records, 2019). III es un carismático disco conceptual que habla de graves problemas personales de familiares de Schultz y Frites. Además, todas sus canciones vieron la luz acompañadas por elaborados videoclips que cuentan la historia de algunos de sus personajes principales como Donna o Gloria.

Este último trabajo certificó a la banda de Denver como banda de estadio y referente musical a escala global. Pero, como al resto de la industria, la pandemia del coronavirus estropeó todos los planes y cortó las alas de su gira internacional.

Un parón provechoso



Wesley Schultz y Jeremiah Frites son los dos pilares fundadores de The Lumineers. Ambos nacidos en New Jersey, se mudaron a Denver en busca de fortuna, y no les fue nada mal. Schultz compone las bases de las canciones y las letras, y Frites aporta su gran musicalidad para complementarlas.



Ambos han aprovechado el parón provocado por la pandemia para dar rienda suelta a su creatividad. Cada uno ha publicado un trabajo en solitario. Schultz ha publicado Vignettes (Decca Records, 2020), un disco desnudo e intimista en el que versiona canciones de grandes cancionistas como Bob Dylan, Bruce Springsteen y Tom Waits. Jeremiah Frites, por su parte, ha publicado Piano, Piano (Dualtone Records, 2021), un LP instrumental con canciones a piano, que bien podrían ser incluidas en un disco de The Lumineers si Schultz agregrara letra y voz por encima.

Por separado han facturado grandes trabajos, pero su química en la construcción minuciosa de canciones es lo que ha hecho que las de The Lumineers lleguen a todos los rincones del mundo. Esperamos con expectación su cuarto trabajo.