The Lumineers celebran 20 años de música con el lanzamiento de su nuevo disco «Automatic»

The Lumineers han anunciado el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Automatic, que saldrá a la venta el 14 de febrero. El dúo indie folk estadounidense también ha lanzado el primer sencillo del álbum, Same Old Song.

El nuevo álbum de The Lumineers, Automatic, promete ser una obra maestra que celebra los 20 años de colaboración entre Wesley Schultz y Jeremiah Fraites. Según Schultz, el álbum explora lo más absurdo del mundo moderno, como la línea cada vez más borrosa entre lo real y lo ficticio, y las diversas formas en que nos insensibilizamos para combatir el aburrimiento y la sobreestimulación.

Grabado en menos de un mes, Automatic tiene un sentido muy contemporáneo, con una palpable conexión entre Schultz y Fraites. «Hay mucho amor en este disco», comentó Fraites. El álbum fue co-producido por David Baron y Simone Felice, inspirados por el documental de Peter Jackson sobre los Beatles, Get Back.

El sencillo principal, Same Old Song, viene acompañado de un video musical dirigido por Anaïs LaRocca, que presenta a The Lumineers actuando frente a proyecciones de estilo VHS que ofrecen una visión surrealista de los recuerdos del dúo.

The Lumineers se formaron en 2005 y rápidamente ganaron popularidad con su estilo indie folk. Su álbum debut homónimo, lanzado en 2012, incluyó éxitos como Ho Hey y Stubborn Love, que los catapultaron a la fama internacional. En 2016, lanzaron Cleopatra, que consolidó su estatus en la escena musical con temas como Ophelia y Angela.

En 2019, lanzaron III, un álbum conceptual que narra la historia de una familia a través de tres generaciones. Su cuarto álbum, Brightside, lanzado en 2022, mostró una evolución en su sonido, manteniendo su esencia folk pero explorando nuevos territorios musicales.

Con Automatic, The Lumineers demuestran una vez más su capacidad para reinventarse y conectar con su audiencia.