The Maccabees han dado el paso que buena parte de sus fans llevaba esperando desde que la banda volvió a subirse a un escenario el año pasado: confirmar que trabajan en material nuevo con «el objetivo» de terminar completando un álbum de estudio, el primero desde Marks To Prove It (2015).
«Tenemos alguna canción»: así ha sonado la confirmación de Orlando Weeks
La noticia llega en plena gira de conciertos veraniegos al aire libre por el Reino Unido, que la banda cierra esta misma noche en la Abadía de Kirkstall (Leeds), con Maxïmo Park, Everything Everything y Mystery Jets como teloneros. Antes de esa fecha, la gira había incluido un show especial en su ciudad adoptiva de Brighton, el festival «On The Beach», con Editors, Miles Kane, Anna Calvi, Ash y Badly Drawn Boy en el cartel. En una entrevista con Radio X, el cantante Orlando Weeks ha confirmado que el grupo está tocando canciones nuevas en directo por primera vez desde su regreso: «No teníamos canciones, y ahora tenemos alguna. Tenemos una con la que estamos realmente confiados y que estamos disfrutando tocar». Preguntado directamente por si se acercan a un sucesor de Marks To Prove It, Weeks fue claro sobre sus intenciones: «Ese es el objetivo, intentarlo. Hacerlo lo bastante bueno, y entonces pasará».
El guitarrista Hugo White ha corroborado el momento de la banda, señalando que incorporar canciones nuevas al repertorio de este verano les ha dado «un anticipo del futuro». Dos de esos temas inéditos, «Ballad Of So Long» y «She», llevan semanas apareciendo en las listas de ensayo que la banda ha ido compartiendo antes de cada concierto, y «Ballad Of So Long» ya ha debutado en directo, primero en Edimburgo y después en el resto de fechas de la gira.
De «casi vergonzoso» a «el objetivo es intentarlo»: la evolución de un regreso improvisado
Conviene situar esta confirmación dentro de un proceso que ha ido avanzando muy despacio. Cuando The Maccabees anunciaron su regreso a los escenarios en 2025 tras siete años de silencio, el propio Felix White había reconocido que ni siquiera estaba claro que aquello fuera a ir más allá de un puñado de conciertos: «El plan es hacer All Points East y ver cuánto lo disfrutamos. Puede que nos odiemos en agosto», admitía la banda antes de sus primeros ensayos. Meses después, ya con los conciertos de 2025 digeridos, White llegó a admitir que el propio regreso «casi resultaba embarazoso» tras una separación que en su momento se planteó como definitiva.
El salto hacia la composición de canciones nuevas, por tanto, no estaba ni mucho menos garantizado. El pasado noviembre, Felix White ya avisaba de que los conciertos de este verano de 2026 serían «o los últimos conciertos de The Maccabees, o intentaremos hacer música y ver a dónde nos lleva», y en mayo, el propio Weeks reconocía a NME, con motivo de una entrevista sobre el proyecto benéfico Secret 7″ de War Child, que el proceso avanzaba, pero muy lentamente, en parte por vivir actualmente en Lisboa, lo que le dificulta reunirse con el resto de la banda en un estudio. En esa misma conversación, Weeks también recordó su participación este año en el festival Meltdown, curado por Harry Styles, y confesó su deseo de encabezar algún día el Hollywood Bowl, donde The Maccabees ya telonearon a Florence + The Machine.
De Brighton a «Marks To Prove It»: la trayectoria que explica por qué este anuncio importa
Formados en Brighton a mediados de los 2000, The Maccabees se convirtieron en una de las bandas más queridas del indie rock británico gracias a discos como Colour It In (2007), Wall Of Arms (2009) o Given To The Wild (2012), este último nominado al Mercury Prize. Su cuarto y, hasta ahora, último álbum, Marks To Prove It (2015), les llevó a lo más alto de su carrera antes de que la banda anunciara su separación en 2016, con un concierto de despedida en el Alexandra Palace londinense en 2017. Desde entonces, cada miembro había seguido caminos distintos: Weeks publicó varios discos en solitario, incluyendo colaboraciones con Rhian Teasdale de Wet Leg, mientras que Felix y Hugo White formaron 86TVs junto a su hermano Will.
La reunión de 2025 vino acompañada de reediciones en vinilo de «Colour It In» y «Given To The Wild», y este mismo año la banda ha celebrado además el décimo aniversario de «Marks To Prove It» con una reedición especial. Que ahora, en pleno 2026, empiecen a hablar abiertamente de un álbum nuevo confirma que aquel regreso puntual a los escenarios se ha ido transformando, paso a paso y sin prisa, en algo con vocación de continuidad.
¿Creéis que The Maccabees deberían tomarse su tiempo para hacer un disco a la altura de «Marks To Prove It», o preferiríais que se dieran más prisa? ¿Qué esperáis de «Ballad Of So Long» y «She», los dos temas nuevos que ya han empezado a sonar en directo?
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