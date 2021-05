The Marías presentan su álbum debut con su nuevo single “Hush”

La aclamada banda de pop alternativo The Marías estrena su nuevo sencillo Hush a través de Nice Life Recording Company y Atlantic Records.

Hush es el nuevo adelanto del esperado álbum debut de The Marías, Cinema, el cual se lanza el 25 de junio y también marca el debut oficial de la banda con Nice Life y Atlantic. El grupo recientemente lanzó un estupendo tráiler del álbum, dirigido por la cantante María Zardoya y co-editado con el productor y baterista Josh Conway.

Cinema, que presenta temas en inglés y español, se inspira en películas clásicas y directores que María y Josh crecieron viendo, incluyendo a Pedro Almodóvar y Wes Anderson. El título también rinde homenaje a cómo la banda comenzó a crear música. “The Marías nacieron del cine“, cuenta María. “La razón por la cual Josh y yo comenzamos a escribir música juntos fue por el cine. A través de un amigo, nos pusimos en contacto con un supervisor de música que nos enviaba solicitudes de música para películas. Recibíamos una sinopsis de una escena y luego teníamos que escribir la música en un par de días. Eso no solo nos enseñó a escribir canciones juntos bastante rápido, pero también a pensar como cineastas. Imaginábamos mundos en nuestras mentes basados en la sinopsis: los colores de la escena, la iluminación, los actores, el diseño del escenario y por supuesto, la música“.

The Marías rápidamente se ha convertido en una de las bandas nuevas más visionarias y fascinantes de los últimos años. Nacida en Puerto Rico y criada en Atlanta, María Zardoya se mudó a Los Ángeles en el 2016, donde conoció al baterista Josh Conway después de una presentación en el famoso Kibitz Room Bar en Canter’s Deli. Los dos comenzaron a escribir juntos, creando una notable colección de fascinantes canciones originales donde fusionaban Soul caleidoscópico, un jazz gentil y un lirismo bilingüe e imaginativo. A la pareja se le unieron sus amigos más cercanos Jesse Perlman (guitarra), Edward James (teclado) y Gabe Steiner (trompeta) para completar la banda.

En poco tiempo, The Marías construyó un solido y apasionado grupo de fans, lo cual llevó al Los Angeles Times a declararlos “la banda indie perfecta para la juventud de Los Ángeles”. Con espectáculos agotados y una creciente atención a nivel nacional, la banda hizo su auspicioso debut con dos EPs: SUPERCLEAN, VOL. I (lanzado en el 2017) y SUPERCLEAN, VOL II (lanzado en el 2018), el cual el se destacó por el sencillo, Ruthless, junto con un video oficial dirigido y producido por Ian Lipton y The Marías.

El año pasado, The Marías lanzó una serie de nuevas canciones que afirmaron su constante evolución creativa. Hold It Together y Jupiter fueron lanzadas a mediados del 2020, acompañadas de videos oficiales.

Ya podemos escuchar este adelanto a continuación: