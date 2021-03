The Mars Volta anuncia “The Reality Of Dreams”, una caja con 18 vinilos

La banda estadounidense de rock progresivo The Mars Volta ha anunciado el lanzamiento de una caja de un total de 18 vinilos bajo el título The Reality Of Dreams.

Hace ocho años que el grupo se separó de manera oficial y ahora han anunciado los detalles de esta enorme caja de vinilos que recoge hasta 18 LPs de la banda, y que incluye toda su discografía, material inédito de sesiones de De-Loused in the Comatorium bajo el título Landscape Tantrums, y un libro de fotos que muestra imágenes inéditas del día a día de la banda.

La fecha de lanzamiento de The Reality Of Dreams será el próximo viernes 23 de abril, y estará limitada únicamente a 5.000 copias y estará prensada en vinilos negros de 180 gramos.

Durante los últimos dos años, la banda fundada en 2001 por el guitarrista Omar Rodríguez-López y el vocalista Cedric Bixler-Zavala ha dado a entender una posible reunión del grupo. Fue este último, Cedric Bixler-Zavala, quien lo confirmó a través de su cuenta de Twitter diciéndole a un fan “está sucediendo”, y más tarde comentaba que habría nuevo material. “Lo que no va a ser es tu ‘alineación de miembros favoritos’ tocando sus ‘discos clásicos’ en su totalidad, etc. Tal vez hagamos cosas viejas, quién sabe cómo nos sentimos”, publicó en Twitter.

“Recordad que nuestras campañas pasadas nunca se basaron en tocar lo que se nos pedía o ir hacia atrás completamente. Serán cosas nuevas, gente nueva, giros a la izquierda, inconsistencias tangentes, sueños de mazapán y deseos como churros.

Sin embargo, diré esto, cuando ORL tocó algunas de las nuevas canciones, lloré. Como lloraba Claire Daines en Romeo y Julieta. Sí, fue jodidamente extraño. Está en su infancia en este momento. Sin fechas límite, sin tropiezos, sin drama, solo dos hombres adultos que usan aceites esenciales y nuevos perfumes atrevidos disparando ideas y deslizándose por el puto césped tratando de deshacerse de estos gusanos”.¡

Fue en 2020 cuando Kayne West comentó que había colaborado en un disco inacabado con The Mars Volta y compartió un vídeo de un documental de deportes con la banda sonora de la canción The Widow, de la banda estadounidense y dijo: “The Mars Volta, ¡necesitamos terminar el álbum”.

La banda de rock progresivo compartió este vídeo con el que han compartido los detalles: