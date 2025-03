«The Masterplan» o cómo Kevin Cummins capturó el alma de Oasis en 1994

¡Atención, devotos del Britpop! Oasis está de regreso, y esta vez no solo en los escenarios: el icónico fotógrafo Kevin Cummins ha lanzado The Masterplan, un libro que captura la esencia de los hermanos Gallagher como nunca antes. Publicado el 27 de marzo de 2025, este tesoro visual ofrece un vistazo sin precedentes a los “doce meses de cambio sísmico” que forjaron la identidad de la banda, con un arsenal de imágenes inéditas que harán que cualquier fan sienta el pulso de 1994, el año que lo cambió todo. Si creías que lo habías visto todo sobre Liam y Noel Gallagher, prepárate para quedar boquiabierto.

NME lo anuncia con entusiasmo: The Masterplan es un regalo para los seguidores, con un 75% de fotos nunca antes vistas, capturadas por Cummins, el legendario exfotógrafo de la revista que inmortalizó a figuras como Ian Curtis y David Bowie. En sus propias palabras, fue contratado por Creation Records para “fotografiarlos con distintas luces, ubicaciones y estilos, para ver qué les sentaba mejor”. El resultado es un documento histórico que traza cómo Oasis pasó de ser una banda emergente a un fenómeno global, con instantáneas emblemáticas como las de los Gallagher luciendo camisetas del Manchester City con el logo de Brother, un guiño que desató furor mundial.

Rolling Stone destaca que el libro no solo es visual: incluye reflexiones de Noel Gallagher sobre fútbol, moda y los días formativos de la banda, además de comentarios del propio Cummins y aportes culturales de Gail Crowther. Es una crónica íntima de cómo Oasis moldeó su sonido y estilo, justo antes del lanzamiento de su debut, Definitely Maybe, el 29 de agosto de 1994. Además, el timing no podría ser más perfecto, con la gira de reunión Live ’25 a punto de arrancar el 4 de julio en Cardiff, llevando a Noel y Liam de vuelta a los escenarios con una formación que incluye a Andy Bell, Gem Archer, Paul “Bonehead” Arthurs y Joey Waronker.

Desde las calles de Manchester hasta los escenarios mundiales, The Masterplan es más que un libro: es un portal al nacimiento de una leyenda. Con Kevin Cummins detrás del lente y las palabras de Noel explicando el proceso a lo largo de sus páginas, esta obra es un imprescindible para cualquier amante de Oasis. ¿Listo para revivir la magia? ¡Corre a por tu copia y déjate llevar por el plan maestro que convirtió a los Gallagher en íconos eternos!

