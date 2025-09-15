The Mock-Ups: el nuevo experimento punk de Gerard Way y The Interrupters

El líder de My Chemical Romance, Gerard Way, vuelve a sorprender al mundo musical con un nuevo proyecto titulado The Mock-Ups, una colaboración que reúne a figuras destacadas del punk y el rock alternativo. La banda, aún sin confirmar si será una formación estable o una aventura puntual, lanzará próximamente el single I Want To Know Your Name, según ha revelado el sello Gauzy Records.

En esta nueva propuesta, Gerard Way aporta voz y bajo, mientras que los hermanos Kevin y Jesse Bivona de The Interrupters se encargan de la producción, teclados y batería. La vocalista Aimee Interrupter también participa con coros. La guitarra corre a cargo de Michael Schulz, y la ingeniería de sonido está en manos de Doug McKean.

Aunque aún no se ha confirmado si The Mock-Ups dará lugar a un álbum completo o una gira, el anuncio ha generado gran expectación entre los fans de MCR y del punk contemporáneo. La canción I Want To Know Your Name ha sido anunciada como “próximamente”, sin fecha oficial de lanzamiento.

Mientras tanto, su banda My Chemical Romance ha confirmado dos conciertos en el estadio de Wembley para julio de 2026, tras el éxito de su gira de reunión en 2022 por Reino Unido e Irlanda. La banda sigue demostrando que su legado está más vivo que nunca.

Gerard Way: del emo al cómic, una voz que nunca se apaga

Desde que irrumpió en la escena musical como vocalista de My Chemical Romance en 2001, Gerard Way se convirtió en uno de los íconos más reconocibles del rock alternativo y el emo de los 2000. Con la banda, publicó cuatro álbumes de estudio: I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love (2002), Three Cheers for Sweet Revenge (2004), The Black Parade (2006) y Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010), cada uno marcando una evolución sonora y estética que consolidó su estatus como artista conceptual. Tras la disolución temporal del grupo en 2013, Way se volcó en su faceta como historietista, destacando con The Umbrella Academy, que más tarde sería adaptada por Netflix.

En 2014, Gerard Way debutó como solista con el álbum Hesitant Alien, una propuesta más cercana al britpop y al glam rock, que incluía temas como Action Cat y No Shows. A lo largo de los años, ha lanzado varios singles como Baby You’re a Haunted House, Getting Down the Germs y Here Comes the End, este último en colaboración con Judith Hill. Además de su carrera musical, ha sido autor de cómics premiados y fundador del sello editorial Young Animal bajo DC Comics, donde ha supervisado títulos como Doom Patrol. Su capacidad para reinventarse y cruzar disciplinas lo mantiene vigente como una figura influyente tanto en la música como en la cultura pop contemporánea.

