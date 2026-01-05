The Molotovs prenden la mecha con «Get A Life», un estallido punk directo “a todos los bastardos llenos de odio”

The Molotovs, el joven dúo londinense formado por los hermanos Matt e Issey Cartlidge, han lanzado Get A Life, un single de menos de dos minutos que funciona como un puñetazo sónico y como carta de presentación del inminente álbum Wasted On Youth. Según explican ellos mismos, el tema está dedicado “a todos los bastardos llenos de odio”, una declaración de intenciones que encaja con la energía frenética que domina la canción: guitarras aceleradas, batería a toda máquina y un estribillo que parece escrito para incendiar salas pequeñas y festivales por igual.

El tema, que abre el nuevo disco, condensa las influencias que han marcado a la banda desde sus inicios: el nervio melódico de Buzzcocks, la urgencia de The Jam, el caos encantador de The Libertines y la crudeza de Sex Pistols o The Undertones. No es casualidad: The Molotovs han pasado los últimos años tocando más de 600 conciertos, muchos de ellos como teloneros de nombres históricos como Blondie, Iggy Pop, The Damned o los propios Sex Pistols feat. Frank Carter.

Además de su hiperactividad en directo, la banda ha ido acumulando pequeños hitos: varios Top 10 con singles como More More More, Today’s Gonna Be Our Day o Rhythm Of Yourself, y un papel clave en la campaña para salvar la histórica sala Bush Hall en Londres, donde incluso contaron con la aparición sorpresa de Paul Cook. Ahora, con una gira británica que arranca en Glasgow y continúa por Leeds, Manchester, Bristol, Birmingham o Londres, el grupo se prepara para un 2026 decisivo que culminará con su participación en The Great Escape y una gira de grandes recintos junto a Yungblud.

Una carrera construida a base de directo, convicción y una ética punk sin concesiones

Aunque The Molotovs se han convertido en una de las bandas jóvenes más activas del Reino Unido, su historia es relativamente reciente. Formados en la adolescencia de los hermanos Matt e Issey Cartlidge, el grupo empezó a llamar la atención por una mezcla poco habitual: una ética de trabajo casi obsesiva —más de 600 conciertos antes de cumplir los veinte— y un sonido que recupera la esencia del punk británico sin caer en la nostalgia. Desde sus primeros pasos, la banda se movió entre pubs, salas independientes y pequeños festivales, construyendo una reputación que llamó la atención de figuras históricas del género. Esa constancia les abrió puertas que muy pocas bandas tan jóvenes han cruzado: compartir escenario con Blondie, Iggy Pop, The Damned o una formación especial de Sex Pistols junto a Frank Carter, algo que NME ya había destacado en coberturas anteriores como ejemplo de su ascenso meteórico.

Su discografía, aunque todavía breve, muestra una evolución clara. Tras una serie de singles que les situaron en listas independientes —More More More, Today’s Gonna Be Our Day y Rhythm Of Yourself—, el grupo consolidó su identidad con un sonido que mezcla melodías contagiosas con guitarras afiladas y letras que oscilan entre la ironía y la rabia juvenil. Get A Life, su nuevo single, funciona como anticipo de Wasted On Youth, un álbum que promete capturar la energía que los ha convertido en una de las bandas más prometedoras de la escena británica. Con su disco debut en camino y una gira extensa ya anunciada, The Molotovs parecen preparados para dar el salto definitivo.

