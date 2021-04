The Mountain Goats anuncian nuevo disco y estrenan el single “Mobile”

The Mountain Goats es uno de esos grupos que, en cuanto te despistas, saca un nuevo disco. En 2020 publicaron dos nuevos trabajos titulados Getting Into Knives y Songs for Pierre Chuvin, después de que en 2019 también hubieran lanzado In League with Dragons (2019).

Ahora, en 2021 no podían estar quietecitos y el próximo 25 de junio, a través de Merge records, publicaran Dark in Here. Como curiosidad, se grabó prácticamente a la vez que sus lanzamientos del año pasado en los FAME Studios en Muscle Shoals de Alabama (Estados Unidos). Por ahora, podemos escuchar un primer adelanto titulado Mobile que os dejamos a continuación.

Disfruta este nuevo single a continuación:

Igualmente, os dejamos con el tracklist para este Dark In Here:

01 Parisian Enclave

02 The Destruction of the Kola Superdeep Borehole Tower

03 Mobile

04 Dark in Here

05 Lizard Suit

06 When a Powerful Animal Comes

07 To The Headless Horseman

08 The New Hydra Collection

09 The Slow Parts on Death Metal Albums

10 Before I Got There

11 Arguing With the Ghost of Peter Laughner About His Coney Island Baby Review

12 Let Me Bathe in Demonic Light