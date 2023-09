The National anuncia por sorpresa un nuevo disco titulado «Laugh Track»

The National ha sorprendido a sus fans con un giro inesperado: el anuncio de su álbum sorpresa titulado Laugh Track. Este disco será la continuación de su aclamado noveno álbum de estudio, First Two Pages of Frankenstein, que se publicó el pasado mes de abril.

Durante su reciente actuación en el Festival Homecoming en Cincinnati, Ohio, la banda dio una gran alegría a los asistentes al revelar que Laugh Track se publicará en la medianoche del 18 de septiembre. Y para hacerlo aún más emocionante, algunos afortunados asistentes al concierto tuvieron la oportunidad de obtener una copia en vinilo del álbum antes de su lanzamiento oficial en noviembre.

Esta emocionante revelación llega después de los sencillos que la banda lanzó en agosto, Space Invader y Alphabet City, lo que ya nos pudo dar alguna pista de que algo nuevo estaba en camino. Mientras llega el nuevo trabajo, continuarán con sus actuaciones programadas en el Homecoming Festival donde interpretan al completo su clásico de 2010, High Violet, y su sucesor de 2013 Trouble Will Find Me.

Nuevas canciones y muchas novedades a la espera del concierto que ofrecerán en Madrid el próximo 4 de octubre.