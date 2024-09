The National presentan «Rome», su nuevo disco en directo

The National ha anunciado el lanzamiento de un nuevo disco en directo titulado Rome. Este álbum, que estará disponible en formato digital, doble LP y triple LP en vinilo tricolor, fue grabado en vivo el 3 de junio de 2024 en el Cavea del Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone en Roma. El lanzamiento está programado para el 13 de diciembre y ya se puede reservar.

El álbum Rome incluye 21 pistas en su versión digital y doble LP, mientras que la versión triple LP en vinilo tricolor contará con cinco canciones adicionales, sumando un total de 26 temas. Entre las canciones destacadas se encuentran I Need My Girl, Lemonworld, The Geese of Beverly Road y Lit Up, que ya están disponibles en un nuevo EP titulado NTL RM EP I.

Además, el disco en directo de The National incluirá temas como The System Only Dreams In Total Darkness, England, Fake Empire, Eucalyptus, New Order T-Shirt, Tropic Morning News y Smoke Detector. La banda también ha compartido que se encuentran en una fase creativa, trabajando en nuevo material y explorando nuevas ideas.

The National está actualmente de gira con The War On Drugs en los Estados Unidos, con próximas actuaciones en Chicago, Michigan, Utah, Seattle, Canadá, Los Ángeles y Ciudad de México.