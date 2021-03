The Natvral frota “Sun Blisters” y escupe videoclip

Con el estreno de Tethers, su nuevo álbum, a la vuelta de la esquina (el 2 de Abril es el día elegido por Dirty Bingo Records), The Natvral no para de desgranarnos, poco a poco, el que será su álbum debut. En febrero, la banda neoyorquina nos avanzó sus dos primeros singles, Why Don´t You Come Out Anymore? ,y al cabo de unos días New Moon, mientras que a principios del mes en curso, marzo, nos dejaban caer el tercer single, Sun Blisters. Y ahora, unos días mas tarde, añaden un video a su tercer sencillo.

El video es un guiño al estilo de vida de los años sesenta, tan variopinto entre las clases sociales de la época. La coreo se centra en una pareja bailando en el salón de casa mientras el televisor muestra una actuación en vivo interpretando Sun Blisters, todo ello aliñado con la correspondiente estética sesentera. La coreo la interpretan Gabrielle Holwick y Chris Bloom, dos bailarines escogidos rigurosamente por los directores del film Remy Holwick y David Usui, que describen la temática de éste en un comunicado de prensa:

“Los artistas y el público de Americana siempre han sido tan diversos como la propia América, una verdad que queríamos reflejar en el vídeo de Sun Blisters. Buscamos contar narrativas paralelas, ambientadas en una suntuosa estética de los años 60, pero con cuidado de reconocer las complejidades y contradicciones de la época. Por un lado, fue un momento de gran oportunidad musical, en el que la televisión permitió a los artistas, llevar su música a millones de salas de estar más allá de los confines de Greenwich Village y los campus universitarios. Pero al centrarnos en la lucha por las libertades personales dentro de esos hogares, pedimos al espectador que considere, cómo el arte que a menudo define una época en la memoria cultural, es sólo una parte de la historia, y en muchos casos, es mera música de fondo para el trabajo que supone a grupos marginados escribir sus propias narrativas“, afirman.

Cabe recordar que The Natvral es el nuevo proyecto del grupo de indie pop The Pains Of Being Pure At Heart, nacido en Nueva York. Su carismático lider, Kip Berman, está encantado con el video y ha descrito este último single Sun Blisters con las siguientes palabras: “Es una canción sobre cómo no siempre quieres lo que es mejor y la libertad que adquieres al aceptar que estás jodido“.

Y sin más preámbulos, te dejamos con el vídeo para que juzgues tú mismo… Y más abajo la tracklist de Tethers.

THE NATVRAL – SUN BLISTERS

Tracklist del nuevo álbum, Tethers:

1. Why Don’t You Come Out Anymore

2. New Moon

3. Sun Blisters

4. New Year’s Night

5. Tears of Gold

6. Sylvia, the Cup of Youth

7. Stay in the Country

8. Runaway Jane

9. Alone in London