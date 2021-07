The New Pornographers reeditarán “Mass Romance”, su álbum debut

A 21 años de su primer disco titulado Mass Romance, The New Pornographers han decidido reeditarlo, y no solo eso, como ya se ha estado haciendo costumbre en muchas reediciones, lanzar una versión en vinilo -rojo, muy bonito por cierto-. Será el 10 de diciembre, gracias a Matador Records.



Otra sorpresa es que también traerán el Letter From an Occupant en 7″ con los temas The End of Medicine y When I Was a Baby.



¿No están satisfechos? Pues habrá gira en los Estados Unidos Y Canadá, los integrantes serán AC Newman, Dan Bejar, Joe Seiders, John Collins, Kathryn Calder, Neko Case y Todd Fancey.

Acerca de todas estas noticias, Newman comentó: “Todos quieren ser exitosos, pero con la mano en mi corazón no tengo delirios de éxito con The New Pornographers”. Continuó en el comunicado de prensa: “Para estar aquí 20 años después, seguir en el juego, es algo que, al mismo tiempo, lo tomo por sentado -solo te acostumbras a hacerlo-, y me siento eternamente agradecido”.

Así que, si eres fan y te sobran algunos euros para viajar a finales de noviembre, principios de diciembre a Norteamérica, no dudes en comprar entradas para los conciertos.