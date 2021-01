The New Raemon, David Cordero y Marc Clos anuncian nuevo disco para el 12 de marzo

El pasado 13 de noviembre de 2020, The New Raemon, David Cordero y Marc Clos adelantaron el primer single de los tres que han publicado hasta ahora: Lanzo Piedras Al Mar. Cierran así su nuevo disco a seis manos A Los Que Nazcan Más Tarde. El álbum contiene 10 canciones, y se publicará el 12 de marzo por el sello discográfico BMG Spain.

En diciembre nos presentaron La Peor Parte, el primer tema que compusieron juntos, y que abrirá el nuevo disco. La creación de esta canción, escrita y grabada a distancia en menos de 24 horas, define a la perfección el proceso de composición de los músicos. Ramón Rodríguez (The New Raemon) explica: “los tres trabajamos a mucha velocidad, dentro de una atmósfera dinámica y fresca, donde los prejuicios brillan por su ausencia. Cuando pienso en nosotros tres me viene a la cabeza el resuelto agente MacGyver, nos das un lápiz sin punta y en tres semanas tienes terminado un álbum de diez canciones“. Con una música y texto “muy inmediatos”, David Cordero considera esta canción como la mejor mezcla y la más compacta, y les sirvió como camino a seguir durante el resto del disco.

Por último, este pasado viernes publicaron Corre, Caballo Viejo, una luminosa y agradable canción que rezuma tranquilidad a través de unas voces muy melódicas. Esta pieza, cuenta Marc Clos, surgió de las primeras excursiones por la mañana después del confinamiento, y refleja “el silencio de la ciudad amordazada y confinada”, donde los pájaros nunca se habían escuchado cantar tan fuerte. Tanto, que acabaron metiéndolos de fondo.

Este será uno de los 5 discos que habrá escrito y grabado Ramón Rodríguez en 2020 y 2021, entre distintos proyectos. Ya podemos escuchar su último disco como The New Raemon, Coplas Del Andar Torcido (2020), y Eternity Mingled with the Sea (2021), el nuevo álbum con su banda Madee. El inquieto cantautor se junta para este proyecto con David Cordero, destacado músico en el panorama ambient internacional, y colaborador de bandas como McEnroe, y con Marc Clos, a quien hemos podido ver como percusionista, multiinstrumentista y productor musical con Love of Lesbian, Nueva Vulcano, varias orquestas y muchos más proyectos.

THE NEW RAEMON, DAVID CORDERO Y MARC CLOS – CORRE, CABALLO VIEJO