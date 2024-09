The New Raemon & McEnroe lanzan su esperado álbum «Nuevos Bosques»

El próximo viernes 13 de septiembre, The New Raemon & McEnroe lanzarán su segundo álbum colaborativo, Nuevos Bosques, bajo el sello Cielos Estrellados. Este nuevo trabajo sigue al aclamado Lluvia y Truenos de 2016, que ganó el Premio MIN al Mejor Álbum de Pop. El álbum estará disponible en todas las plataformas digitales y contará con una edición física en vinilo y CD que incluye tres canciones exclusivas: No Le Pido Mucho A La Vida Hoy, En El Lento Día y En La Próxima Gasolinera.

Para celebrar el lanzamiento, el dúo realizará tres conciertos en Barcelona, todos con entradas agotadas. Los eventos tendrán lugar en Heliogàbal el 13 de septiembre y en Rouge los días 14 y 15 de septiembre. Además, habrá una presentación en Bilbao el 28 de noviembre en Kafe Antzokia y otra en Madrid el 23 de enero de 2025 en la Sala BUT como parte del INVERFEST.

El álbum, grabado en los estudios Nautilus y producido por Jordi Solans y Ramón Rodríguez, destaca por la colaboración entre Ricardo Lezón y Ramón Rodríguez. Las letras son de Lezón, mientras que la música y los arreglos son principalmente de Rodríguez, con la participación de otros músicos como David Cordero, Leia Rodríguez, Ricky Lavado y Marc Clos. Nuevos Bosques promete ser una obra llena de reflexiones personales y observaciones sentidas, consolidando la química natural entre ambos artistas.

Tracklist de The New Raemon & McEnroe – Nuevos Bosques

Era Amor Camino Verde La Bondad Café En Pomona Niño Aún Tinieblas Todos Los Días Son Ayer Banderas Rojas Triste Como Un Muro Sombra [Helicon] Viernes Noche El Saltillo Amor Mío No Le Pido Mucho A La Vida Hoy* En El Lento Día* En La Próxima Gasolinera*

*Canciones exclusivas para la edición física en vinilo y Compact Disc.