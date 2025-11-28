The Notwist regresan con un planeta zombi lleno de guitarras y melancolía

Los alemanes The Notwist vuelven a la primera línea con un anuncio que entusiasma a sus seguidores: el próximo 13 de marzo de 2026 publicarán News From Planet Zombie, su nuevo álbum bajo el sello Morr Music. Se trata del sucesor de Vertigo Days (2021), aquel regreso que rompió siete años de silencio discográfico y que consolidó su capacidad para mezclar indie rock con texturas electrónicas. El primer adelanto, X-Ray, ya está disponible y muestra un sonido que oscila entre el indie-pop luminoso y un filo rockero que recuerda a la energía de The Strokes.

El propio Micha Acher ha explicado que la inspiración de X-Ray proviene de la contemplación del río en Múnich, símbolo de la irreversibilidad del tiempo y de la necesidad de valorar cada instante. Por su parte, Markus Acher ha señalado que el título del disco y algunas letras hacen referencia a las películas de serie B y de terror, como metáfora de un mundo que parece sacado de un filme surrealista. La banda grabó este trabajo con su formación ampliada en directo, algo que no sucedía desde 12 (1995), lo que aporta una energía comunitaria y expansiva a las nuevas canciones.

El tracklist incluye piezas como Teeth, Propeller_, Red Sun, Silver Lines o Like This River, prometiendo un viaje sonoro que combina la experimentación con melodías accesibles. Además, el grupo ya ha confirmado una gira por Reino Unido y Europa en primavera de 2026, lo que refuerza la importancia de este lanzamiento.

De Weilheim al mundo: tres décadas de mutaciones sonoras

La historia de The Notwist comienza en 1989 en Weilheim, Baviera, cuando los hermanos Markus y Micha Acher fundaron la banda junto al batería Martin Messerschmid. Sus primeros discos, The Notwist (1990) y Nook (1992), estaban más cerca del hardcore y el rock alternativo, con guitarras pesadas y un tono oscuro. Sin embargo, la evolución fue rápida: con 12 (1995) empezaron a abrirse a estructuras más melódicas y a la experimentación. El gran salto llegó con Shrink (1998), donde introdujeron electrónica y jazz, anticipando el sonido que los definiría en el futuro.

El reconocimiento internacional llegó con Neon Golden (2002), un álbum que mezclaba indie rock y electrónica con una sensibilidad pop que conquistó a la crítica y al público. Canciones como Pilot o Consequence se convirtieron en clásicos de la indietrónica y marcaron un antes y un después en la escena europea. A partir de ahí, la banda siguió explorando nuevas direcciones con The Devil, You + Me (2008), el soundtrack Sturm (2009) y Close to the Glass (2014), siempre con un pie en la experimentación y otro en la melodía.

En los últimos años, The Notwist han mantenido su relevancia con proyectos paralelos como 13 & God o Tied & Tickled Trio, además de publicar Superheroes, Ghostvillains + Stuff (2016) y Vertigo Days (2021), este último considerado un regreso triunfal tras un largo silencio. Su discografía refleja una constante mutación: del hardcore inicial al indie electrónico, pasando por el pop experimental y el post-rock. Con News From Planet Zombie, la banda demuestra que, tras más de tres décadas, sigue siendo capaz de reinventarse sin perder su identidad.

