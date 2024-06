The Offspring electriza con su nuevo disco «Supercharged» y el nuevo sencillo «Make It All Right»

La icónica banda de punk rock californiana The Offspring ha anunciado su regreso con un nuevo álbum titulado Supercharged, que promete ser una descarga de pura energía. El esperado LP, que se lanzará el 11 de octubre a través de Concord Records, es la continuación de su exitoso álbum de 2021 Let The Bad Times Roll.

El primer aperitivo de este nuevo trabajo es el sencillo Make It All Right, una pieza que encapsula la esencia enérgica que la banda busca transmitir. Según el vocalista Dexter Holland, el álbum y el sencillo son una celebración de la vida compartida y del lugar donde se encuentran ahora. “Queríamos que este disco tuviera pura energía, ¡de principio a fin! Por eso lo llamamos Supercharged,” explicó Holland.

El sencillo Make It All Right es un himno de positividad y alegría, perfecto para el verano, con un estribillo pegajoso y los característicos acordes de power-pop de la banda. La canción habla de las personas en nuestras vidas que nos hacen sentir fuertes cuando estamos decaídos, esos compañeros en nuestras andanzas que nos hacen sentir bien.

Supercharged fue grabado en tres ubicaciones diferentes: Maui, Vancouver y el estudio casero de la banda en Huntington Beach, California, bajo la producción de Bob Rock. “Creo que es lo mejor que hemos sonado nunca,” dijo Holland con entusiasmo.

La banda tiene programadas varias apariciones en festivales europeos, en nuestro caso, en la próxima edición del Resurrection Fest.